آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیازمند تحول است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ وحید جلال زاده در همایش اعضای شوراهای آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی افزود: این تحول باید از درون خود آموزش و پرورش آغاز شود و در این تحول توجه به نیروی انسانی و تقویت علمی و دینی آن ضروری است.

وی ادامه داد:‌ در طول سالهای اخیر اقدامات قابل توجهی برای تحول در آموزش و پرورش صورت گرفته که جای تقدیر دارد.

جلال زاده در ادامه از معلمان به عنوان سربازان خط مقدم تعلیم و تربیت یاد کرد و گفت: توجه به معلمان و نقش آنان در انسان سازی و تربیت نسل جوان و نوجوان کشور در تحول در آموزش و پروش باید بیشتر مد نظر قرار گیرد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به توجه به برنامه ریزی و اجرای طرحهای مختلف برای تقویت بنیه علمی و اعتقادی معلمان استان ادامه داد: برای اجرای برنامه های مختلف مسائل مالی تاثیر گذار نیست و ایده، ابتکار می تواند تاثیرگذاری طرحها و برنامه ها را بیشتر کند.

جلال زاده افزود: در طرحها و برنامه ها فکر و نیت خوب و ایده های ابتکاری و نو موانع را از میان برمی دارد و تاثیرگذاری برنامه ها را بیشتر می کند.

وی با اشاره به اینکه اقدامات خوب و موثری در حوزه آموزش و پرورش استان انجام شده است اظهارداشت: به رغم این اقدامات، با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای استان در حوزه های مختلف، تلاش و کار مضاعف در بهبود شاخصهای آموزش و پرورش در استان ضروری است.

در پایان این جلسه لوح تقدیر وزیر آموزش و پرورش توسط مدیر کل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش به دلیل توجه استاندار آذربایجان غربی به حوزه آموزش و پرورش استان، به جلال زاده استاندار آذربایجان غربی اهدا شد.

در این جلسه همچنین از اعضای نمونه شوراهای آموزش و پرورش استان نیز با اهدا لوح و هدایایی تقدیر شد.