آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیازمند تحول است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده در همایش اعضای شوراهای آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی افزود: این تحول باید از درون خود آموزش و پرورش آغاز شود و در این تحول توجه به نیروی انسانی و تقویت علمی و دینی آن ضروری است.
وی ادامه داد: در طول سالهای اخیر اقدامات قابل توجهی برای تحول در آموزش و پرورش صورت گرفته که جای تقدیر دارد.
جلال زاده در ادامه از معلمان به عنوان سربازان خط مقدم تعلیم و تربیت یاد کرد و گفت: توجه به معلمان و نقش آنان در انسان سازی و تربیت نسل جوان و نوجوان کشور در تحول در آموزش و پروش باید بیشتر مد نظر قرار گیرد.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به توجه به برنامه ریزی و اجرای طرحهای مختلف برای تقویت بنیه علمی و اعتقادی معلمان استان ادامه داد: برای اجرای برنامه های مختلف مسائل مالی تاثیر گذار نیست و ایده، ابتکار می تواند تاثیرگذاری طرحها و برنامه ها را بیشتر کند.
جلال زاده افزود: در طرحها و برنامه ها فکر و نیت خوب و ایده های ابتکاری و نو موانع را از میان برمی دارد و تاثیرگذاری برنامه ها را بیشتر می کند.
وی با اشاره به اینکه اقدامات خوب و موثری در حوزه آموزش و پرورش استان انجام شده است اظهارداشت: به رغم این اقدامات، با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای استان در حوزه های مختلف، تلاش و کار مضاعف در بهبود شاخصهای آموزش و پرورش در استان ضروری است.
در پایان این جلسه لوح تقدیر وزیر آموزش و پرورش توسط مدیر کل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش به دلیل توجه استاندار آذربایجان غربی به حوزه آموزش و پرورش استان، به جلال زاده استاندار آذربایجان غربی اهدا شد.
در این جلسه همچنین از اعضای نمونه شوراهای آموزش و پرورش استان نیز با اهدا لوح و هدایایی تقدیر شد.
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