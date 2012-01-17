استفاده از اطلاعات صورت بازدیدکنندگان موزه برای بهبود جراحی پلاستیک

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پروژه از یک سری دوربینها برای ایجاد تصاویری سه بعدی از صورت بازدیدکنندگان استفاده می شود که قابل نمایش و تغییر هستند.

از اطلاعات به دست آمده از داوطلبان در این پروژه مورد استفاده بیمارستان بزرگ خیابان اورموند، دانشگاه بیمارستان کالج و بیمارستان دندانپزشکی ایستمن قرار خواهند گرفت تا جراحان بتوانند با استفاده از این اطلاعات درمان و جراحی های بهتری را برای بیماران مبتلا به از شکل افتادگی و اختلالات مادرزادی تجویز کنند.

به گفته "کریس آبلا" یکی از پزشکان بیمارستان اورموند که در این پروژه مشارکت دارد، می گوید روند کاری در این پروژه بسیار ساده است و با استفاده از عکاسی همزمان توسط 9 دوربین صورت می گیرد و سپس یک نرم افزار این تصایر را ترکیب کرده و مدلی سه بعدی را ارائه می کند. تمامی داوطلبان در این پروژه می توانند تصاویر خود را حرکت دهند، از پشت سر و یا دیگر زوایا به خود نگاه کرده و خود را از بعدی دیگر ببینند.

بازدیدکنندگانی که در این پروژه شرکت می کنند، در صورتی که فرمی را برای دادن اجازه برای استفاده از اطلاعات در مطالعات علمی را پر کنند می توانند تنها از جنبه سرگرمی تصویر سه بعدی صورت خود را با پوست کروکودیل و گورخر نیز ببینند.

به گفته محققان هرچه تعداد صورتهای اسکن شده بیشتر باشد میزان درک از ساختار صورتهای متنوع انسانها نیز افزایش پیدا خواهد کرد و به این شکل امکان اجرای جراحی های پلاستیک بهتر بر روی کودکانی که به از شکل افتادگی های مادرزادی و تغییرشکلهای جمجمه ای مبتلا هستند، افزایش پیدا خواهد کرد.

بر اساس گزارش بی بی سی، از دیگر فواید اجرای این پروژه علاوه بر درک دقیقتر جزئیات ساختار صورت انسانها، مشارکت مستقیم بازدیدکنندگان موزه در یک پروژه علمی است که می تواند میزان مشغولیت انسانها را به موضوعات علمی افزایش دهد.