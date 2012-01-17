ساخت بوستان مشاهیر گلستان به دولت پیشنهاد می شود

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سفر چهارم نیز پیشنهاد شکل گیری بوستان مشاهیر و مفاحر استان مطرح خواهد شد که در حال حاضر موافقت استاندار و وزیر ارشاد را همراه دارد.

وی اضافه کرد: در این بوستان 120 تن از مفاحر و مشاهیر استان گلستان در زمینه های ایثار و شهادت، خیر و نیک اندیش در حوزه های علمی، فرهنگی و ادبی و مشاهیر علمی و ادبی به صورت تندیس به نمایش در خواهند آمد که تهیه زمین توسط استان و اجرای تندیسها توسط وزارت ارشاد انجام خواهد شد.

منتظری با اشاره به سفرهای هیئت دولت به استان گلستان گفت: از سفر اول رئیس جمهور احداث 11 مجمتع فرهنگی هنری مصوبه این اداره کل بود که از این تعداد 4 مجتمع به بهره برداری رسید، 4 مجتمع تا پایان هفته دولت امسال به بهره برداری می رسد و 3 مجتمع نیز نیمه کاره است که در اولویت دریافت اعتبار هستند.

وی اظهار داشت: از مصوبات سفر دوم تالار مرکزی، شکل گیری کتابخانه مرکزی، شکل گیری موزه هنرهای معاصر، ساخت گالری در گرگان و احداث 10 باب کتابخانه در سراسر استان بود که از این تعداد موزه هنرهای معاصر و کتابخانه مرکزی است که تامین زمین شده است و امسال مطالعات آن آغاز شده است.

منتظری گفت: در سفر سوم نیز احداث ساختمان اداره کل از مصوبات مهم بود که زمین آن تهیه شده و در حال احداث است.

وی افزود: تنها مصوبه سه سفر که هنوز در رابطه با آن اقدامی نشده است پردیس سینمایی است که باید با حضور بخش خصوصی انجام شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان در ادامه گفت: این پردیس شامل سالن سینمای کوچک، سالن آمفی تئاتر، نمایشگاه دایمی آثار هنری، هنرهای سنتی و فعالیتهای ورزشی مانند استخر شنا و بخش تجاری است که به دو هکتار زمین نیاز دارد.