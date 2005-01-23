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۴ بهمن ۱۳۸۳، ۱۱:۴۱

در گفتگو با شبكه العالم عنوان شد

ادامه جنجال بر سرمساله گروگانهاي آزاد شده فرانسوي // افراد ناشناس اسناد پرونده را سرقت كردند

عليرغم گذشت سه هفته از زمان ازادي دو گروگان فرانسوي كريستان شانوه وجورج مالبرونو ازعراق، جاروجنجال پيرامون اين مسئله درمحافل سياسي ومطبوعاتي فرانسه بويژه درباره ديديه ژوليا عضو ديگولها كه به كوتاهي در آزادي آنان متهم شده است همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، جورج مالبرونو، يكي از گروگانهاي آزاد شده فرانسوي در مصاحبه با شبكه العالم با تشريح سختيهايي كه در مدت بازداشت تحمل كرده گفت: منتظر مانديم تا فرانسويها ما را آزاد سازند اما هيچ كس از آنها را نديديم واكنون هم هيچ حرفي براي گفتن ندارم.

فرانسواهولاند دبير كل حزب سوسياليست فرانسه نيزدرگفتگو با العالم ضمن اشاره به وجود تدابير قضايي براي محاكمه ديديه ژوليا گفت: من درخواست ميكنم پيش از محاكمه بايد به صحبتهاي وي گوش داده شود.

هولاند افزود : با اين وجود او معتقد است كه ژوليا زندگي گروگانها را به خطر انداخته بود.

درهمين راستا ديديه ژوليا نماينده حزب حاكم در پارلمان فرانسه كه عليرغم مصونيت پارلماني در برابر كميسيون بازپرسي قرار خواهد گرفت دراظهاراتي به العالم تصريح كرد كه ماموريت خود را با اطلاع اليزه اجرا كرده بود.

وي در عين حال افشا كرد افراد ناشناسي اسناد مرتبط با اين پرونده را ازمحل كارش سرقت كردند.

ژوليا همچنين با رد هرگونه ارتباط خود با موساد اسرائيل تاكيد كرد كه اين سازمان ما را ازعدم حمله امريكائيها به خودروي حامل گروگانهاي مذكور در هنگام انتقال به سوريه آگاه ساختند.

کد مطلب 151140

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