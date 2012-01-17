سه ایستگاه پایش آلودگی هوا در همدان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی محمدپور عصر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که به مناسبت هفته هوای پاک برگزار شد، گفت: ایستگاه های پایش آلودگی هوا در شهرستانهای ملایر، اسدآباد و کبودراهنگ قرار دارند.
محمدپور اضافه کرد: ایستگاه مرکز تحقیقات زیست محیطی شهرستان رزن نیز همزمان با دهه فجر به بهره برداری میرسد.
39 روز هوای آلوده در همدان ثبت شده است
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون 39 روز در استان همدان آلودگی هوا بیش از حد استاندارد بوده است، افزود: از این 39 روز، 23 روز هوای شهر همدان آلوده بوده که 16 روز آن در مرحله هشدار، سه روز در مرحله اضطرار و چهار روز در مرحله بحرانی بوده است.
محمدپور ریزگردها و مقابله و کنترل آنها را از دغدغههای مسئولان ارشد کشوری و استانی دانست و اظهار داشت: بر اساس گزارشها وضعیت هوای همدان مطلوب است و نسبت به سال گذشته با 200 روز هوای آلوده، وضعیت بهتری دارد.
وی افزود: استان همدان از سوی وزارت کشور جزو استانهای تحت تأثیر ریزگردها شناخته شده که بر اساس مصوبات از امتیازات مربوط به آن برخوردار خواهد شد.
پاسگاه حفاظتی منطقه شکار ممنوع آلمابلاغ راه اندازی شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان همچنین از بهره برداری پاسگاه حفاظتی منطقه حفاظت شده و شکار ممنوع آلمابلاغ نیز خبر داد و گفت: این پاسگاه از بهترین پاسگاههای حفاظتی غرب کشور است.
وی همچنین به شکار غیرمجاز در همدان اشاره کرد و گفت: در آذرماه امسال دو مورد شکار پرنده، هفت قطعه کبک و 25 قطعه کبوتر وحشی، چهار پستاندار، یک رأس خرگوش و یک رأس قوچ توسط شکارچیان غیرمجاز انجام شده که این افراد توسط محیطبانان دستگیر شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان با اشاره به کشف پنج سلاح غیر مجاز افزود: 38 پرونده تخلف شکار به مراجع قضایی ارجاع داده شد و برای 15 پرونده نیز رأی صادر شده است.
محمدپور در خصوص وضعیت حقآبه تالاب آقگل ملایر نیز گفت: وزارت نیرو دو میلیون مترمکعب حقآبه از استان مرکزی را به تالاب آقگل اختصاص داد، اما با وجود پیگیریها شرکت آب منطقهای استان مرکزی به این مصوبه توجهی ندارد و تخصیص و دریافت حقآبه فعلاً محقق نشده است.
32 واحد آلاینده صنعتی در استان همدان شناسایی شد
وی اختصاص نیافتن حقآبه تالابها، برداشت بیرویه از آبهای منطقه و حفر چاههای غیرمجاز را از علل ایجاد ریزگردها و منابع آلاینده هوا برشمرد و گفت: در یک سال گذشته 32 واحد صنعتی استان به عنوان واحد آلاینده معرفی و ملزم به پرداخت مالیات و جریمه شدند.
محمدپور با بیان اینکه چهار واحد آن مربوط به واحدهای سلیسکوبی ازندریان بوده است، ادامه داد: 10 واحد نیز به مراجع قضایی معرفی و چهار مورد آنها به پرداخت پنج میلیون تومان جریمه محکوم شدند.
وی با اشاره به برگزاری برنامههایی به صورت نمادین در هفته هوای پاک عنوان کرد: نواختن زنگ هوای پاک در مدارس با حضور مسئولان و معرفی شرکت نفت همدان به عنوان واحد خدماتی سبز و پاک به تهران به منظور قدردانی از آن توسط رئیسجمهور از جمله برنامههای این روز است.
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