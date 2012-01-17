مجید اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی از راههای رسیدن به اهداف پیشگیرانه در وقوع جرائم تقویت ساختارهای فرهنگی و هنری است که می توان آنها را به سمت ارائه موضوعات قانونی و حقوقی سوق داد که این امر در جامعه امروز بازتاب و بازخورد مناسبی خواهد داشت.

وی افزود: رسانه های گروهی و هنرهایی مانند فیلم، تئاتر و حتی بازیهای رایانه ای می تواند کاربردی تر از سایر ابزار موجود در جامعه موثر واقع شود و در کاهش آسیب ها به کمک کارشناسان بیاید.

معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان قزوین تصریح کرد: از ابزار هنر می توان در زمینه اطلاع رسانی مسائل حقوقی بیشترین بهره برداری را کرد لذا برگزاری جشنواره راه روشن از ضروریات امروز در کاهش جرائم در جامعه به شمار می رود.

اکبرپور بیان کرد: جشنواره ملی، فرهنگی و هنری راه روشن با محور پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در خراسان رضوی برگزار می شود که نمایش صحنه ای با عنوان تردید به کارگردانی حمیدرضا میرآخور از قزوین پس از طی مراحل بازخوانی متن و بازبینی نمایش به مرحله جشنواره راه یافته است.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری این جشنواره افزود: تلاش برای برگزاری این گونه جشنواره ها و فراهم کردن زمینه های فرهنگی و پیشگیری از وقوع جرائم از کاربردی ترین اموری است که باید نسبت به آنها توجه بیشتری کرد.