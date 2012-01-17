حضور حداکثری مردم در انتخابات اهمیت بالایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگری صبح سه شنبه در دومین جلسه ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس در شهرستان بندرگز افزود: برگزاری سالم و با شکوه انتخابات مجلس نهم موجب استحکام هر چه بیشتر نظام مقدس جمهوری اسلامی می شود.

وی گفت: مهمترین رسالت دست اندرکاران ستاد انتخابات، تلاش برای خنثی کردن این توطئه ها و بستر سازی برای حضور و مشارکت بیشتر مردم در صحنه است.

عسگریَ، انتخابات را مهمترین صحنه حضور با شکوه اقشار مردم دانست و افزود: باید بستر و فضای حضور مردم فراهم شود و برگزاری انتخابات باعث استحکام هر چه بیشتر نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

فرماندار بندرگز، اجرای صحیح قانون و صیانت از آرای مردم، هماهنگی ادارات شهرستان، اطلاع رسانی درست انتخابات مجلس را از نیازهای برگزاری انتخابات عنوان کرد و از مسئولان کمیته های ستاد خواست تا با برنامه ریزی و هماهنگی لازم این امکان را برقرار سازند.

همچنین در این جلسه جانشین، دبیر و مسئولان کمیته های ستاد انتخابات شهرستان بندرگز نیز نظرات و برنامه های پیشنهادی را ارائه و آخرین وضعیت روند پیگیری و امور اجرایی مرتبط با برگزاری انتخابات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.