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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

عسگری:

حضور حداکثری مردم در انتخابات اهمیت بالایی دارد

حضور حداکثری مردم در انتخابات اهمیت بالایی دارد

بندرگز - خبرگزاری مهر: فرماندار بندرگز گفت: با توجه به توطئه های دشمنان برای دلسرد کردن مردم، حضور حداکثری در انتخابات از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگری صبح سه شنبه در دومین جلسه ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس در شهرستان بندرگز افزود: برگزاری سالم و با شکوه انتخابات مجلس نهم موجب استحکام هر چه بیشتر نظام مقدس جمهوری اسلامی می شود.

وی گفت: مهمترین رسالت دست اندرکاران ستاد انتخابات، تلاش برای خنثی کردن این توطئه ها و بستر سازی برای حضور و مشارکت بیشتر مردم در صحنه است.

عسگریَ، انتخابات را مهمترین صحنه حضور با شکوه اقشار مردم دانست و افزود: باید بستر و فضای حضور مردم فراهم شود و برگزاری انتخابات باعث استحکام هر چه بیشتر نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

فرماندار بندرگز، اجرای صحیح قانون و صیانت از آرای مردم، هماهنگی ادارات شهرستان، اطلاع رسانی درست انتخابات مجلس را از نیازهای برگزاری انتخابات عنوان کرد و از مسئولان کمیته های ستاد خواست تا با برنامه ریزی و هماهنگی لازم این امکان را برقرار سازند.

همچنین در این جلسه جانشین، دبیر و مسئولان کمیته های ستاد انتخابات شهرستان بندرگز نیز نظرات و برنامه های پیشنهادی را ارائه و آخرین وضعیت روند پیگیری و امور اجرایی مرتبط با برگزاری انتخابات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کد مطلب 1511409

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