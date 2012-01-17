رایزنی طنطاوی و عبدالجلیل در طرابلس/ درخواست الکیب برای تحویل التهامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نظامی مصر روز گذشته در نخستین سفر خارجی خود به لیبی با مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی این کشور در طرابلس دیدار کرد.

در این دیدار آینده روابط لیبی و مصر پس از انقلاب 2 کشور، بازسازی لیبی و گسترش همکاری در زمینه های مختلف بحث و بررسی شد. طنطاوی در جریان سفر 3 روزه خود به لیبی قرار است با شماری از مقامات لیبیایی دیدار و گفتگو کند.

"اسامه الجیلی" وزیر دفاع لیبی نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که شایعات رسانه های گروهی درباره [سردی] روابط 2 کشور بی پایه و اساس است.

هیئت مصری به ریاست طنطاوی همچنین روز گذشته با برخی مقامات دولت لیبی نیز دیدار کردند. "محمد کامل خیری" وزیر خارجه، "عبدالله غراب" وزیر نفت، "محمد سالم" وزیر ارتباطات، "فتحی البرادعی" وزیر مسکن، "حسین یونس" وزیر برق و "جمال العربی" وزیر آموزش و پرورش از جمله وزیران مصری هستند که طنطاوی را در این سفر همراهی می کنند.

محمد حسین طنطاوی و مصطفی عبدالجلیل

از سوی دیگر رویترز نیز گزارش داد که معترضین لیبیایی روز گذشته در جریان سفر طنطاوی به لیبی با برپایی تظاهراتی در نزدیکی هتل محل اقامت رئیس شورای نظامی مصر در طرابلس اعلام کردند که قاهره باید طرفداران فراری معمر قذافی که هم اکنون در مصر بسر می برند را تحویل دهد.

بنا بر اعلام فعالان مدنی لیبی شماری از عناصر رژیم دیکتاتوری این کشور از جمله "التهامی خالد" فرمانده سابق دستگاه های امنیت داخلی لیبی پس از سرنگونی معمر قذافی به مصر گریخته اند و قاهره باید در چارچوب همکاری با دولت جدید لیبی این افراد را تحویل دهد.

"عبدالرحیم الکیب" نخست وزیر لیبی در این رابطه اعلام کرد در دیدار با طنطاوی موضوع تحویل عناصر فراری رژیم قذافی به لیبی را مطرح کرده است و طرابلس به طور جدی این مسئله را دنبال خواهد کرد.