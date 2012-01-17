طرح بهبود مصرف بهینه آب در مزارع ذرت استان قزوین اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر کاووسی در این خصوص گفت: این طرح درراستای مدیریت بهره وری مصرف آب، به شیوه مدرسه در مزرعه به عنوان روش ترویجی مؤثر و کاربردی با هدف توانمند سازی بهره برداران و فرآیند تولید، افزایش راندمان و کارایی شاخص مصرف آب اجرا شده است.

وی افزود: در این طرح با ترویج بهبود مدیریت تغذیه گیاهی، ترویج بذور اصلاح شده طرح ترویجی بهبود مدیریت و مصرف بهینه آب در سطحی معادل 200 هکتار ازمزارع ذرت استان با مشارکت سایر بخش ها در شهرستانهای البرز و آبیک اجرا شد.

کاووسی گفت: این طرح کارایی مصرف آب و راندمان آبیاری با بهره گیری از دانش بومی بهره برداران و تلفیق آن با دانش فنی را افزایش داده است.

سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: این طرح به صورت مشارکتی در اراضی بهره برداران طرح به اجرا درآمده که در سالهای آتی بهبود بازده آبیاری در مزارع سایر بهره برداران، از طریق تسهیل گران محلی، مددکاران ترویجی، کشاورزان پیشرو و رهبران محلی در سایت ها انتقال خواهد یافت.

وی یادآورشد: نتایج این طرح به افزایش شاخص کارآیی مصرف آب به حدود 1.5 تا 6.5 درصد در مزارع منجر شده است.