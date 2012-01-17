50 پروژه راه روستایی در خراسان رضوی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن داوری با اشاره به تحویل موقت 65 پروژه در 9 ماه ابتدایی سال جاری افزود: در طی این مدت 179 مورد انواع مناقصات در سطح اداره کل برگزار شده است.

وی از ثبت بیش از 30 میلیارد ریال قرارداد پیمانکاری در حوزه راه های روستایی استان در سال جاری خبر داد و گفت: در 9 ماه ابتدایی سال جاری شش فقره قرارداد در حوزه راه های روستایی به ارزش 30 میلیارد و 316 میلیون و 657 هزار ریال به ثبت رسیده است.

داوری افزود: 1500 مورد رسیدگی به صورت وضعیت های قطعی و موقت پیمانکاران و مشاوران از دیگر فعالیت های این اداره در 9 ماهه نخست سال جاری بود.

رئیس اداره کل پیمان و رسیدگی اداره کل راه وترابری خراسان رضوی گفت: انعقاد 136 مورد قرارداد پیمانکاری در حوزه های راهداری، راهسازی، راه روستایی و خدماتی و 28 مورد قرارداد مشاوران در موضوعات مطالعات و نظارت از دیگر فعالیت های این دوره بوده، ضمن اینکه در این مدت 80 مورد تمدید پیمان مشاوران و پیمانکاران نیز انجام شده است.