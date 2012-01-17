به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه ذوبآهن اصفهان امروز در نشست با محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان به بررسی مشکلات این باشگاه مطرح اصفهانی میپردازند.
به نظر میرسد یکی از بحثهای مهمی که قرار است در این نشست مورد بررسی قرار گیرد، در نظر گرفتن راهکار مناسب برای کمک مالی به این باشگاه است تا ذوبیها از بحران مالی اخیر که در آن قرار گرفتهاند، خارج شوند.
باشگاه ذوبآهن اصفهان طی سالهای اخیر در رشتههای فوتبال، بسکتبال، والیبال نشسته، دوومیدانی، تنیس رویمیز و ... در ایران و آسیا افتخارات بسیاری را کسب کرده اما به علت مشکلات شدید مالی با بحران مواجه شده است.
ناکامی تیم فوتبال این باشگاه در مسابقات لیگ برتر، اعتراض اعضای کادرفنی و بازیکنان تیم فوتبال و تیمهای دیگر و نتایج ضعیفی که تیمهای ورزشی این باشگاه بدست آوردهاند، بیشتر به خاطر همین مشکلات مالی بوده است.
خسرو ابراهیمی، مدیرعامل و مسئولان باشگاه ذوب آهن معتقدند با حل مشکلات مالی، وضعیت تیمهای این باشگاه سروسامان گرفته و میتوانند در مسابقاتی که به میدانه خواهند رفت، از اعتبار ذوب آهن دفاع کنند.
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