  1. استانها
  2. البرز
۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۱۳

دهمین یادواره شهدای شهر ماهدشت برگزار شد

دهمین یادواره شهدای شهر ماهدشت برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: دهمین یادواره سرداران و 110شهید شهر ماهدشت در مصلی این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگارمهر، در این مراسم که شامگاه روز دوشبه برگزار شد، دکتر محمدحسین صفارهرندی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور، نمایندگان مردم استان البرز در مجلس و برخی از مسئولین شهر ماهدشت حضور داشتند.

امام جمعه شهر ماهدشت و صفارهرندی در این مراسم به ایراد سخنانی پرداختند.

همچنین در دهمین یادواره شهدای شهر ماهدشت حاج علی قلندری مداح اهل بیت، دقایقی را  به نوحه⁯سرایی در باب شهدا گرانقدر کشور اختصاص داد.

در این مراسم همچنین نرم⁯افزاری با موضوع زندگانی شهدای شهر ماهدشت در بین حضار پخش شد و نیز نماهنگی با مضمون شهدا برای شرکت کنندگان به نمایش گذاشته شد.

کد مطلب 1511438

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها