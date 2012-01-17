دهمین یادواره شهدای شهر ماهدشت برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، در این مراسم که شامگاه روز دوشبه برگزار شد، دکتر محمدحسین صفارهرندی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور، نمایندگان مردم استان البرز در مجلس و برخی از مسئولین شهر ماهدشت حضور داشتند.
امام جمعه شهر ماهدشت و صفارهرندی در این مراسم به ایراد سخنانی پرداختند.
همچنین در دهمین یادواره شهدای شهر ماهدشت حاج علی قلندری مداح اهل بیت، دقایقی را به نوحهسرایی در باب شهدا گرانقدر کشور اختصاص داد.
در این مراسم همچنین نرمافزاری با موضوع زندگانی شهدای شهر ماهدشت در بین حضار پخش شد و نیز نماهنگی با مضمون شهدا برای شرکت کنندگان به نمایش گذاشته شد.
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