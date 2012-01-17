دهمین یادواره شهدای شهر ماهدشت برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، در این مراسم که شامگاه روز دوشبه برگزار شد، دکتر محمدحسین صفارهرندی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور، نمایندگان مردم استان البرز در مجلس و برخی از مسئولین شهر ماهدشت حضور داشتند.

امام جمعه شهر ماهدشت و صفارهرندی در این مراسم به ایراد سخنانی پرداختند.

همچنین در دهمین یادواره شهدای شهر ماهدشت حاج علی قلندری مداح اهل بیت، دقایقی را به نوحه⁯سرایی در باب شهدا گرانقدر کشور اختصاص داد.