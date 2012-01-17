رشید سیدیان در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت راه اندازی واحد پترو پالایشگاه امام خمینی شازند، گفت: در حال حاضر مراحل ساختمان و نصب این واحد پالایشگاهی به پایان رسیده است.

مجری طرح توسعه پالایشگاه شازند امام خمینی با اعلام اینکه در حال حاضر 99 درصد مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی این واحد پتروپالایشگاه به پایان رسیده است، تصریح کرد: با راه اندازی واحدهای جدید بنزین سازی "آر.اف.سی.سی" و "آر.سی.دی" پالایشگاه نفت شازند، این واحد پتروپالایشگاهی هم در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

این مقام مسئول ظرفیت تولید واحد پتروپالایشگاه شازند را حدود هفت هزار و 500 بشکه در روز عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود تا سه ماهه نخست سال آینده این واحد پترو پالایشگاهی در مدار بهره برداری رسمی قرار بگیرد.

وی همچنین با یادآوری اینکه هم اکنون حدود 8.3 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 در فاز یک و دو پالایشگاه نفت شازند تولید می شود، بیان کرد: تا بهار سال اینده و با راه اندازی واحدهای فرآیندی باقیمانده ظرفیت تولید بنزین سوپر و با استاندارد یورو 4 و 5 در این پالایشگاه نفت از مرز 16 میلیون لیتر در روز عبور می کند.

مجری طرح توسعه پالایشگاه نفت شازند همچنین افزایش ظرفیت تولید گازمایع این واحد به 3.6 میلیون لیتر در روز خبر داد و یادآور شد: تا بهار سال آینده ظرفیت تولید پروپیلن به 1.2 میلیون لیتر و تولید بنزین سوپر به 3.5 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.

این مقام مسئول همچنین از افزایش ظرفیت تولید بنزین معمولی با استاندارد یورو به 12.3 میلیون لیتر در روز خبر داد و افزود: تا بهار سال اینده امکان تولید بنزینی با عدد اکتان 92 تا 94 در پالایشگاه نفت شازند فراهم می شود.

سیدیان با اشاره به افزایش ظرفیت تولید نفت سفید به 6 میلیون لیتر و گازوئیل به مرز 9 میلیون لیترف تاکید کرد: این در حالی است که همزمان با افزایش ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل، تولید نفت کوره در این پالایشگاه به 2.4 میلیون لیتر در روز کاهش می یابد.

به گزارش مهر، یکی از مهمترین ویژگی‌های طرح توسعه فاز دوم پالایشگاه نفت شازند راه اندازی نخستین طرح پترو پالایشگاهی ایران است و این کارخانه جدید از ظرفیت تولید روزانه هفت هزار و 500 بشکه پروپیلن برخوردار است.



افزایش ظرفیت پالایشی از روزانه 170 هزار بشکه به 250 هزار بشکه هم یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح پالایشگاهی کشور است ضمن آنکه در کنار کاهش میزان تولید نفت کوره به ازای افزایش تولید بنزین و گازوئیل از دیگر ویژگی‌های این پروژه پالایشگاهی به شمار می رود.

همزمان با آغاز شمارش معکوس برای راه اندازی 4 طرح جدید پالایشگاهی، ظرفیت تولید بنزین تا اسفند به 70 میلیون لیتر در روز افزایش می‌یابد که در این صورت امکان صادرات بلندمدت بنزین برای کشور فراهم می‌شود.