پروژه های میادین ورودی و خروجی جنگل در رشتخوار افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله روحی گفت: دو میدان ورودی و خروجی شهر جنگل با اعتبار یک میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و شهرداری این شهر در ایام دهه فجر امسال افتتاح می شود.

وی افزود: میدان ورودی شهر از سمت تربت حیدریه - رشتخوار با اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال که 50 درصد آن از محل اعتبارات استانی و 50 درصد دیگر از محل اعتبارات شهرداری تخصیص داده شده بود، تکمیل شده است.

روحی ادامه داد: فواره، حوض، فضای سبز و روشنایی بخشی از امکانات ایجاد شده در این میدان است.

شهردار جنگل همچنین پیشرفت فیزیکی خروجی شهر به سمت گناباد را 100 درصد اعلام کرد و افزود: 300 میلیون ریال هزینه احداث این میدان از منابع مالی شهرداری تامین شده است.

روحی شهر جنگل را دومین تولیدکننده پنبه استان دانست و گفت: برهمین اساس در المان داخلی این میدان نمادی از پنبه استفاده کردیم.

شهردار جنگل با اشاره به انجام آزمون استخدامی شهرداری های خراسان رضوی در خصوص سهمیه این شهر گفت: تقاضای چهار نفر نیروی متخصص کرده ایم و امیدواریم در این آزمون افرادی توانمند جذب شهرداری جنگل شوند.