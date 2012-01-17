حماسه دوم بهمن 57 ثمره شجاعت و دلاوری مردم آذربایجان غربی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا حسنی روز سه شنبه در نشست بررسی ابعاد حماسه دوم بهمن افزود: حماسه دوم بهمن سال 57 روز سند بزرگ ظلم ستیزی مردم این استان است و باید حفظ شود.

وی ادامه داد: حماسه دوم بهمن ارومیه به عنوان سر آغاز جنگ مسلحانه بر علیه رژیم پهلوی محسوب می شد که با چند اسلحه کلاشینکف در مقابل تانکهای رژیم، پیروزی را برای مردم انقلابی ارومیه به ارمغان آورد.

در ادامه شهردار ارومیه نیز با اشاره به فرا رسیدن ایام الله دهه فجر گفت: حماسه ماندگار دوم بهمن که در دوران انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در ارومیه رخ داد یکی از ماندگارترین و حماسی ترین رخدادهای این شهر است.

علیرضا عصمت پرست افزود: حماسه دوم بهمن سال 57 که با حضور دلیرانه و حماسی حجت السلام والمسلمین حسنی اتفاق افتاده را باید با هماهنگی و تعامل سایر ارگانها با شکوه هرچه تمام در سطح شهر اطلاع رسانی کرد و جشن گرفت چراکه این روز برای ملت بزرگوار ارومیه روز حادثه ساز و تاریخی است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه نیز در این جلسه ضمن اعلام آمادگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه در بزرگداشت حماسه دوم بهمن 57 افزود: چنانچه حماسه 19 دی برای مردم تبریز و قم روز بزرگ و حماسی است ما نیز باید جهت هر چه باشکوهتر برگزار شدن این روز در خصوص انتقال پیام حماسه دوم بهمن به نسلهای آینده تمام تلاش خود را به کار ببریم.

سرهنگ فخرعلی قلیزاده یادآور شد: مدال افتخار و شجاعتی که رئیس جمهور به حجت السلام والمسلمین حسنی به خاطر رشادتهای ایشان در خصوص حماسه دوم بهمن 57 اعطا کرد خود گویای عظمت و ماندگاری این حماسه در استان است.

وی گفت: حماسه دوم بهمن 57 نقش تعیین کننده ای در پیروزی انقلاب اسلامی ایران داشته است بنابراین جهت انتقال عظمت این روز بزرگ به نسلهای بعدی باید با انسجام و اتفاق نظر بیشتری مراسم حماسه دوم بهمن ماه برگزار کنیم.