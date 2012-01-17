غرب درپی جنگ با ایران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ویلیام هیگ گفت: کشورهای اروپایی فشارهای خود بر برنامه هسته ای ایران را شدت خواهند بخشید، اما غرب به دنبال کشاندن این تنش ها به حوزه نظامی نیست.

هیگ در گفتگو با شبکه "اسکای" ادعا کرد: من بر این باورم که اتحادیه اروپا اواخر این ماه تحریم های خود بر بخش نفت ایران را شدت خواهد بخشید و در عین حال به دنبال شیوه های مسالمت آمیز برای ترغیب ایران برای دست برداشتن از پیگیری تسلیحات هسته ای خواهد بود.

این مقام انگلیسی با اشاره به اقدام نظامی علیه ایران به عنوان یک گزینه و دستور کار افزود: ما هرگز هیچ راهکاری را از دستور کار خارج نکردیم. هیچ گزینه ای را کنار نگذاشتیم یا از هیچ راه حلی هم حمایت نکرده ایم. همگی بر این باوریم که تمامی گزینه ها باید بر روی میز باشد و این بخشی از فشار بر ایران است اما ما آشکارا خواهان راه حل نظامی نیستیم و از آن حمایت نمی کنیم.

وزیر خارجه بریتانیا افزود: ما از "گفتگوهای معنادار" حمایت می کنیم. اگر ایران به این گفتگوها تن ندهد آنگاه فشار فزاینده تحریم‌ها برای مجبور کردن ایران به برخی انعطاف‌ها اعمال خواهد شد.