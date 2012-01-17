تهران قهرمان لیگ برتر فوتبال ناشنوایان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتبال لیگ برتر ناشنوایان ایران از بیست و یکم دی ماه در کرمان آغاز شد که تیم تهران در نهایت در دیدار پایانی مازندران را شکست داد و قهرمان مسابقات شد.

در این دیدار که در حضور کاظم نظم ده، رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان، اشکان اردیبهشت، دبیر فدراسیون و سایر مسئولان برگزار شد ، تیم تهران با نتیجه یک بر صفر مازندران را شکست داد و قهرمان لیگ برتر فوتبال ناشنوایان کشور شد.



در مسابقه رده بندی نیز کرمان با نتیجه 4 بر یک خوزستان را شکست داد و به مقام سوم رسید.

این مسابقات با حضور تیم هایی از استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، گیلان و مازندران به میزبانی کرمان برگزار شد.

