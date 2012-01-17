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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۴۴

تهران قهرمان لیگ برتر فوتبال ناشنوایان کشور شد

تهران قهرمان لیگ برتر فوتبال ناشنوایان کشور شد

تهران قهرمان سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال ناشنوایان کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتبال لیگ برتر ناشنوایان ایران از بیست و یکم دی ماه در کرمان آغاز شد که تیم تهران در نهایت در دیدار پایانی مازندران را شکست داد و قهرمان مسابقات شد.

 در این دیدار که در حضور کاظم نظم ده، رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان، اشکان اردیبهشت، دبیر فدراسیون و سایر مسئولان برگزار شد ، تیم تهران با نتیجه یک بر صفر مازندران را شکست داد و قهرمان لیگ برتر فوتبال ناشنوایان کشور شد.
 
در مسابقه رده بندی نیز کرمان با نتیجه 4 بر یک خوزستان را شکست داد و به مقام سوم رسید.
 
 این مسابقات با حضور تیم هایی از استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، گیلان و مازندران به میزبانی کرمان برگزار شد.
 
کد مطلب 1511459

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