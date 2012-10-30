مسابقات واترپلوی قهرمانی نوجوانان کشور از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، مسابقات قهرمانی کشور واترپلو در رده سنی 16-15 سال از 10 آبان به مدت دو روز در استخر شهید شهبازی زنجان برگزار خواهد شد.

تاکنون تیم‌های اصفهان، البرز، فارس، آذربایجان غربی، قزوین، کرمانشاه، زنجان و خوزستان برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.



این رقابت‌ها بر اساس قوانین بین المللی واترپلو، فینا، و طی مراحل مقدماتی، نیمه نهایی و نهایی برگزار خواهد شد.



بنابر اعلام فدراسیون شنا، هیچ تیمی حق استفاده از مربیان فاقد گواهی بازآموزی سال 1391 را بر روی نیمکت تیم خود نخواهد داشت و تنها مربیانی که پیش از این اسامی آنها از سوی این فدراسیون اعلام شده است حق همراهی تیم های شرکت‌کننده را خواهند داشت.



پاداش یک میلیون تومانی به شناگر رکورد شکن

فدراسیون شنا به شناگر جوان اصفهانی که موفق شد رکورد ملی کشور را جا به جا کند یک میلیون تومان پاداش داد.



جمال چاوشی فر که در دومین روز مسابقات انتخابی تیم ملی شنا (14 مهر ماه ) موفق شد رکورد ملی ماده 100 متر کرال پشت را جا به جا کند، یک میلیون تومان پاداش نقدی دریافت کرد.



چاووشی فر در مسابقات انتخابی با ثبت زمان 59 ثانیه 14 صدم ثانیه رکورد ملی این ماده را به میزان 31 صدم ثانیه کاهش داد.



مسئولان فدراسیون شنا به منظور بالا بردن انگیزه شناگران جهت ارتقای رکوردهای ملی پیش از این اعلام کرده بوند شناگرانی که بتوانند رکوردهای ملی را در مسابقات رسمی جا به جا کنند، پاداش نقدی دریافت خواهند کرد.