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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۲۳

یزدانی:

ترور دانشمندان هسته نشانه ضعف استکبار است/ ادامه موج علمی در کشور

ترور دانشمندان هسته نشانه ضعف استکبار است/ ادامه موج علمی در کشور

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی گفت: ترور دانشمند هسته ای کشورمان نشان دهند ضعف و زبونی استکبار بود.

محمود رضا یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دشمن نمی تواند موفقیت های جوانان ایران اسلامی را تحمل کند  و به همین دلیل با حذف و ترور فیزیکی شخصیت هایی همچون شهید مصطفی احمدی روشن در پی متوقف کردن فعالیت ها و تلاشهای دانشمندان جوان کشورمان در عرصه های گوناگون علمی است.

وی افزود: تلاش دانشمندان جوان کشورمان در عرصه های مختلف، حرکت و موجی است که با فرمان مقام معظم رهبری به راه افتاده است و تا رسیدن به اوج خود از حرکت باز نخواهد ایستاد.

وی شهید بزرگوار احمدی روشن را قطره ای از هزاران قطره دانشمندان جوان کشور دانست و اظهارداشت: شهادت این شهید عزیز نه تنها به متوقف شدن فعالیت های علمی و هسته ای نخواهد انجامید بلکه ، تلاشهای دانمشندان و نخبگان کشورمان در عرصه های مختلف علمی و فن آوری  را سرعت خواهد بخشید.

یزدانی تصریح کرد: ما ضمن محکوم کردن این جنایت غیر انسانی و بزدلانه که از سوی ایادی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا، اسرائیل و انگلیس انجام شده است از دستگاههای امنیتی کشورمان انتظار داریم که مسببان این حادثه را هرچه سریعتر شناسایی و به سزای اعمال ننگین شان برسانند.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی  افزود: دشمن به خیال باطل خود و با ترور دانشمندان کشورمان می خواهد موج غبار آلود و موجی ایستا در کشور ایجاد کند در حالیکه این موج پویا و رونده است و تا رسیدن به قله های افتخار و عزت از حرکت بازنخواهد ایستاد.

وی با بیان اینکه شهادت این شهید بزرگوار برای همه ما سخت و سنگین بود گفت: مطمئن هستیم که جوانان برومند، بیدارو با بصیرت ایران اسلامی راه آن شهید عزیز را ادامه خواهند داد.


 

کد مطلب 1511471

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