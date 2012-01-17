فهرست مقدماتی جمعیت رهپویان به جبهه متحد اصولگرایان اعلام شد

به گزارش مهر، در جلسه شب گذشته شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، پس از بررسی اسامی چهره های مختلف اصولگرایان که برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس نهم ثبت نام کرده اند در خصوص 46 نفر به جمع بندی رسید .



شورای مرکزی جمعیت رهپویان پس از بررسی اسامی پیشنهاد شده به این شورا در بررسی های مقدماتی، بر افراد زیر به عنوان فهرست ابتدایی جهت پیشنهاد به جبهه متحد اصولگرایان به اتفاق نظر رسید :



1. غلامعلی حدادعادل

2. حسین فدایی

3. احمد توکلی

4. علیرضا زاکانی

5. حسین مظفر

6. پرویز سروری

7. الیاس نادران

8. محمد اسماعیل کوثری

9. علیرضا مرندی

10. محمدعلی شم آبادی

11. حسین نجابت

12. حجت الاسلام ابوترابی

13. حجت الاسلام آقا تهرانی

14. حجت الاسلام نبویان

15. حجت الاسلام سقای بی ریا

16. حسین شیخ الاسلام

17. علی اصغر زارعی

18. مسعود میرکاظمی

19. محمد سلیمانی

20. محمود صابرهمیشگی

21. حسین طلا

22. سید مهدی هاشمی

23. محمد نبی حبیبی

24. حجت الاسلام مصباحی مقدم

25. حجت الاسلام محبی

26. حجت الاسلام سالک

27. مهرداد بذرپاش

28. محمود خسروی وفا

29. مجتبی رحماندوست

30. محمدرضا زاهدی وفا

31. حسین حمیدزاده

32. محمدرضا مرندی

33. بیژن نوباوه

34. حجت الاسلام ابوالمعالی

35. خانم زهره الهیان

36. خانم فاطمه رهبر

37. خانم امین زاده

38. خانم ساسانی

39. خانم افتخاری

40. خانم سلیحی

41. خانم طبیب زاده

42. خانم نظری مهر

43. نادر طالب زاده

44. حسن لاسجردی

45. علی اصغر خانی

46. علیرضا صفارزاده

