کارگاه آموزشی مربیان پیشاهنگی در آذربایجان غربی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی در این کارگاه آموزشی گفت: بروز نگهداشتن اطلاعات و یکسان سازی برنامه های آموزشی اعضا و مربیان پیشاهنگی استان از مهمترین ضروریات برگزاری این کارگاه آموزشی است که برگزاری مستمر دوره های بعدی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

دکتر یحیی زینالپور انتقال اهداف، وظایف، دیدگاهها و برنامه های جدید جمعیت هلال احمر به مربیان پیشاهنگی را از دیگر ضرورتهای برگزاری کارگاه آموزشی عنوان کرد و افزود: این کارگاه آموزشی می تواند در بسترسازی مناسب برای حضور اعضای جوانان و نوجوانان پیشاهنگی در عرصه های اجتماعی، امدادی و تقویت روحیه مشارکت جمعی کارگروهی تاثیربسزایی داشته باشد.

وی با تاکید بر لزوم شناخت نقاط ضعف برتامه های پیشاهنگی و ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن، بیان داشت: مربیان پیشاهنگی باید با تقویت واحدهای پیشاهنگی نسبت به شناسایی نقاط ضعف و رفع آنها و نهادینه سازی فرهنگ بشردوستی، مهرورزی و امدادی اقدام کنند.

در این کارگاه فعالیتهای علمی در زمینه های نحوه عضوگیری، تشکیل تیم، اجرای سرود پیشاهنگی وانواع تشویق ها به مربیان طرح آموزش داده شد.

بررسی عملکرد مربیان پیشاهنگی آذربایجان غربی در فعالیتهای پیشاهنگی ، بررسی عملکرد مربیان بر اساس تقویم اجرایی پیشاهنگی هفتگی، آموزش نحوه تشکیل پرونده های آموزشی برای اعضاء پیشاهنگی و درج تکالیف انجام شده روی پرونده آموزشی اعضا توسط کارشناسان امور جوانان جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از جمله برنامه های این کارگاه آموزشی بود.

در پایان اولین کارگاه آموزشی مربیان پیشاهنگی آذربایجان غربی از شش نفر مربی برتر پیشاهنگی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در شهرهای ماکو، خوی، نقده، میاندوآب، تکاب و ارومیه تجلیل شد.