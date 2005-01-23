برگزاري كارگاه حركات اصلاحي در جزيره كيش با همت سازمان تربيت بدني

به گزارش خبرگزاري " مهر" فرشته قلعه نوعي فوق ليسانس تربيت بدني و علوم ورزش ومدرس تربيت بدني و مدرس اين كلاس در نوبت صبح به تدريس حركات اصلاحي پيرامون انواع ناهنجاري هاي اسكلتي حركتي ازجمله ( پشت گرد- كمرگود- پاي پرانتزي - پاي ضربدري - كف پاي صاف و ...) پرداخت و سپس طريقه شناخت و درمان آن را براي شركت كنندگان حاضردر اين كلاس ارايه كرد.

درنوبت بعدازظهر در خصوص درمان اين ناهنجاري هاي به روش آب درماني براي مربيان و معلمين آموزش و پرورش به صورت عملي انواع حركات اصلاحي در آب و فوايد استفاده از آب درماني در بهبود ناراحتي هاي اسكلتي و عضلاني آموزش هاي لازم شرح داده شد كه مورد توجه و استقبال بسيار خوب علاقمندان در اين كلاس واقع شد.