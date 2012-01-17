گسترش بیداری اسلامی دشمنان را بیمناک کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صفار هرندی شامگاه دوشنبه در یادواره شهدای ماهدشت در جمع مردم اظهار داشت: به جان هم افتادن دشمنان فرصتی برای همدلی بیشتر کشور است.

وی افزود: امروز وقتی آمریکا چشم باز می کند و می بیند که مزدورانش در منطقه مانند بن علی و مبارک وجود خارجی ندارند ، امیدی برایش باقی نمی ماند.

صفار هرندی ادامه داد: امروز بیداری اسلامی به صورت گسترده پدیدار شده و تداوم دارد و نقطه بیمناکی دشمنان به شمار می رود.

وی گفت: ترور دانشمندان کشور نشان از ضعف و ترس دشمنان از توان علمی کشور است.

وزیر سابق ارشاد بیان کرد: یکی از نقاط قابل توجه پس از ترور شهید روشن صبوری و ایثار خانواده این شهید بود که با بزرگواری نشان دادند در مسیر آرمانهای انقلاب صبوری می کنند.

وی با اشاره به حفظ امنیت جانی نخبگان گفت: عده ای می گویند باید از جان این عده به صورت خاص محافظت شود که نکته درستی است.

صفارهرندی گفت: هزاران دانشمند در این کشور زندگی می کنند که حفظ امنیت جانی آنها بسیار سخت است و این ظیفه مسئولان را سنگین کرده است.

وی همچنین از تغییر رشته صدها دانشجو به رشته فیزیک هسته ای پس از ترور شهید روشن خبر داد و این را نشانه تعصب و علاقه جوانان کشور به پیشرفت در عرصه های فناوری دانست.