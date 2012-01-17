«پنجره» سه روز دیر گشوده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت چهارمین سالگرد درگذشت دکتر شهیدی سرویس اندیشه هفته‎نامه پنجره در صد و بیست و سومین شماره این نشریه، با آثار و گفتارهایی از مهدی محقق، صادق آیینه‎وند، سیدمحسن شهیدی، سیدرضا مصطفوی، محمد حسین رجبی‎دوانی، غلامرضا ستوده، مهدی ماحوزی، علی محمد سجادی، محمد علی آذر شب، توفیق سبحانی، سید محمد مهدی جعفری و ... به زندگی و آثار این مورخ اندیشمند پرداخته است.

محمود احمدی‌نژاد بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384، در مجلس حاضر شد و از تعامل با مجلس و قانون‎گرایی دولتش گفت، اما چند سال بعد کسی‎که می‎گفت کارش نظریه‎پردازی نیست، رو به نظریه‎پردازی آورد و دولت او از عدم اعتقاد به جنگ فرهنگی و پایان دوران اسلام‎گرایی دم زد! او که در ابتدا می‎گفت: مجلس برآمده از متن مردم و مأمن مردم است؛ اما امروز، برخلاف فرمایش امام راحل (رحمت‎الله‎علیه) می‎گوید مجلس در رأس امور نیست. او در آن زمان به صراحت گفت دولت باید قوانین مجلس را سریع و دقیق اجرایی کند؛ اما امروز، به‎راحتی می‎گوید فلان قانون را اجرا نمی‎کند؛ چون به آن اعتقاد ندارد... از این دست مثال‎‎ها که موجب بحث «طرح سئوال از رییس‎جمهوری» در مجلس شده، فراوان است.

سرویس سیاسی هفته‎نامه پنجره در صد و بیست و سومین شماره این نشریه در پرونده‎ای تحلیلی - انتقادی، با آثار و گفتاری از علی مطهری، محمد دهقان، محمد تقی رهبر، نورالله حیدری و... به چرایی و چگونگی شکل‎گیری این طرح از آغاز تاکنون (که به انجام نزدیک شده) پرداخته است.

روزگاری سینمای دفاع مقدس از جمله گونه‎هایی بود که نه تنها فیلمسازان عنایت زیادی به آن نشان می‎دادند، بلکه مردم و مخاطبان سینما نیز از آنها استقبال می‎کردند، اما پس از پایان جنگ و با روی کار آمدن دولت کارگزاران و به خصوص دولت اصلاحات، عدم حمایت و توجه به این گونه سینمایی در سیاستگذاری‎های فرهنگی کار را به جایی رساند که سینمای دفاع مقدس به احتضار افتاد و بسیاری از دلبستگان این سینما به حاشیه رفته و عزلت اختیار کردند، اما در 6 سال دولت اصول‎گرا به تدریج این چهره‎ها امکان بازگشت و فعالیت دوباره را یافتند. پرونده سینمایی پنجره 123، با آثار و گفتارهایی از جمال شورجه، محسن محسنی نسب، حمید بهمنی و... نگاهی دارد به فراز فرودهای سینمای دفاع مقدس در طول این سال‌ها.

عشق وصف ناشدنی ایرانیان به اهل بیت عصمت و طهارت، در طول سال‌های دور و نزدیک، بر هیچ کس پوشیده نیست و از

در صفحات برون مرزی تازه‎ترین شماره هفته‌نامه پنجره نیز خواننده مطالبی درباره نتیجه بیداری اسلامی، رصد اطلاعات کاربران توسط فیس بوک، افول آمریکا و کشورهایی که از آن آسیب می‎بینند و تحولات سوریه و تصمیم حمله به این کشور خواهید بود.

در بخش باشگاه اهل قلم پنجره 123 نیز خواننده آثاری از یوسفعلی میرشکاک، جواد محدثی، سعید زیباکلام، حمیدرضا بصیری و بهزاد کتیرایی خواهید بود.

صفحات مجله خبری و همچنین پیامک‎های خوانندگان از دیگر بخش‎های شماره جدید هفته‎نامه پنجره محسوب می‎شوند. صد و بیست سومین شماره هفته نامه پنجره در 84 صفحه و قیمت 1500 تومان روی پیشخان روزنامه‌فروشی‎هاست.