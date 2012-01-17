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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۴۷

«پنجره» سه روز دیر گشوده شد

«پنجره» سه روز دیر گشوده شد

مجله هفتگی پنجره که این هفته با سه روز تأخیر به دست خواستاران خود رسید، مجاهدت‌های علمی علامه سیدجعفر شهیدی را در صد و بیست و سومین شماره خود پاس داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت چهارمین سالگرد درگذشت دکتر شهیدی سرویس اندیشه هفته‎نامه پنجره در صد و بیست و سومین شماره این نشریه، با آثار و گفتارهایی از مهدی محقق، صادق آیینه‎وند، سیدمحسن شهیدی، سیدرضا مصطفوی، محمد حسین رجبی‎دوانی، غلامرضا ستوده، مهدی ماحوزی، علی محمد سجادی، محمد علی آذر شب، توفیق سبحانی، سید محمد مهدی جعفری و ... به زندگی و آثار این مورخ اندیشمند پرداخته است.

محمود احمدی‌نژاد بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384، در مجلس حاضر شد و از تعامل با مجلس و قانون‎گرایی دولتش گفت، اما چند سال بعد کسی‎که می‎گفت کارش نظریه‎پردازی نیست، رو به نظریه‎پردازی آورد و دولت او از عدم اعتقاد به جنگ فرهنگی و پایان دوران اسلام‎گرایی دم زد! او که در ابتدا می‎گفت: مجلس برآمده از متن مردم و مأمن مردم است؛ اما امروز، برخلاف فرمایش امام راحل (رحمت‎الله‎علیه) می‎گوید مجلس در رأس امور نیست. او در آن زمان به صراحت گفت دولت باید قوانین مجلس را سریع و دقیق اجرایی کند؛ اما امروز، به‎راحتی می‎گوید فلان قانون را اجرا نمی‎کند؛ چون به آن اعتقاد ندارد... از این دست مثال‎‎ها که موجب بحث «طرح سئوال از رییس‎جمهوری» در مجلس شده، فراوان است.

سرویس سیاسی هفته‎نامه پنجره در صد و بیست و سومین شماره این نشریه در پرونده‎ای تحلیلی - انتقادی، با آثار و گفتاری از علی مطهری، محمد دهقان، محمد تقی رهبر، نورالله حیدری و... به چرایی و چگونگی شکل‎گیری این طرح از آغاز تاکنون (که به انجام نزدیک شده) پرداخته است.

روزگاری سینمای دفاع مقدس از جمله گونه‎هایی بود که نه تنها فیلمسازان عنایت زیادی به آن نشان می‎دادند، بلکه مردم و مخاطبان سینما نیز از آنها استقبال می‎کردند، اما پس از پایان جنگ و با روی کار آمدن دولت کارگزاران و به خصوص دولت  اصلاحات، عدم حمایت و توجه به این گونه سینمایی در سیاستگذاری‎های فرهنگی کار را به جایی رساند که سینمای دفاع مقدس به احتضار افتاد و بسیاری از دلبستگان این سینما به حاشیه رفته و عزلت اختیار کردند، اما در 6 سال دولت اصول‎گرا به تدریج این چهره‎ها امکان بازگشت و فعالیت دوباره را یافتند. پرونده سینمایی پنجره 123، با آثار و گفتارهایی از جمال شورجه، محسن محسنی نسب، حمید بهمنی و... نگاهی دارد به فراز فرودهای سینمای دفاع مقدس در طول این سال‌ها.

عشق وصف ناشدنی ایرانیان به اهل بیت عصمت و طهارت، در طول سال‌های دور و نزدیک، بر هیچ کس پوشیده نیست و از
در صفحات برون مرزی تازه‎ترین شماره هفته‌نامه پنجره نیز خواننده مطالبی درباره نتیجه بیداری اسلامی، رصد اطلاعات کاربران توسط فیس بوک، افول آمریکا و کشورهایی که از آن آسیب می‎بینند و تحولات سوریه و تصمیم حمله به این کشور خواهید بود.

در بخش باشگاه اهل قلم پنجره 123 نیز خواننده آثاری از یوسفعلی میرشکاک، جواد محدثی، سعید زیباکلام، حمیدرضا بصیری و بهزاد کتیرایی خواهید بود.

صفحات مجله خبری و همچنین پیامک‎های خوانندگان از دیگر بخش‎های شماره جدید هفته‎نامه پنجره محسوب می‎شوند. صد و بیست سومین شماره هفته نامه پنجره در 84 صفحه و قیمت 1500 تومان روی پیشخان روزنامه‌فروشی‎هاست.

کد مطلب 1511481

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