«پنجره» سه روز دیر گشوده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت چهارمین سالگرد درگذشت دکتر شهیدی سرویس اندیشه هفتهنامه پنجره در صد و بیست و سومین شماره این نشریه، با آثار و گفتارهایی از مهدی محقق، صادق آیینهوند، سیدمحسن شهیدی، سیدرضا مصطفوی، محمد حسین رجبیدوانی، غلامرضا ستوده، مهدی ماحوزی، علی محمد سجادی، محمد علی آذر شب، توفیق سبحانی، سید محمد مهدی جعفری و ... به زندگی و آثار این مورخ اندیشمند پرداخته است.
محمود احمدینژاد بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384، در مجلس حاضر شد و از تعامل با مجلس و قانونگرایی دولتش گفت، اما چند سال بعد کسیکه میگفت کارش نظریهپردازی نیست، رو به نظریهپردازی آورد و دولت او از عدم اعتقاد به جنگ فرهنگی و پایان دوران اسلامگرایی دم زد! او که در ابتدا میگفت: مجلس برآمده از متن مردم و مأمن مردم است؛ اما امروز، برخلاف فرمایش امام راحل (رحمتاللهعلیه) میگوید مجلس در رأس امور نیست. او در آن زمان به صراحت گفت دولت باید قوانین مجلس را سریع و دقیق اجرایی کند؛ اما امروز، بهراحتی میگوید فلان قانون را اجرا نمیکند؛ چون به آن اعتقاد ندارد... از این دست مثالها که موجب بحث «طرح سئوال از رییسجمهوری» در مجلس شده، فراوان است.
سرویس سیاسی هفتهنامه پنجره در صد و بیست و سومین شماره این نشریه در پروندهای تحلیلی - انتقادی، با آثار و گفتاری از علی مطهری، محمد دهقان، محمد تقی رهبر، نورالله حیدری و... به چرایی و چگونگی شکلگیری این طرح از آغاز تاکنون (که به انجام نزدیک شده) پرداخته است.
روزگاری سینمای دفاع مقدس از جمله گونههایی بود که نه تنها فیلمسازان عنایت زیادی به آن نشان میدادند، بلکه مردم و مخاطبان سینما نیز از آنها استقبال میکردند، اما پس از پایان جنگ و با روی کار آمدن دولت کارگزاران و به خصوص دولت اصلاحات، عدم حمایت و توجه به این گونه سینمایی در سیاستگذاریهای فرهنگی کار را به جایی رساند که سینمای دفاع مقدس به احتضار افتاد و بسیاری از دلبستگان این سینما به حاشیه رفته و عزلت اختیار کردند، اما در 6 سال دولت اصولگرا به تدریج این چهرهها امکان بازگشت و فعالیت دوباره را یافتند. پرونده سینمایی پنجره 123، با آثار و گفتارهایی از جمال شورجه، محسن محسنی نسب، حمید بهمنی و... نگاهی دارد به فراز فرودهای سینمای دفاع مقدس در طول این سالها.
عشق وصف ناشدنی ایرانیان به اهل بیت عصمت و طهارت، در طول سالهای دور و نزدیک، بر هیچ کس پوشیده نیست و از
در صفحات برون مرزی تازهترین شماره هفتهنامه پنجره نیز خواننده مطالبی درباره نتیجه بیداری اسلامی، رصد اطلاعات کاربران توسط فیس بوک، افول آمریکا و کشورهایی که از آن آسیب میبینند و تحولات سوریه و تصمیم حمله به این کشور خواهید بود.
در بخش باشگاه اهل قلم پنجره 123 نیز خواننده آثاری از یوسفعلی میرشکاک، جواد محدثی، سعید زیباکلام، حمیدرضا بصیری و بهزاد کتیرایی خواهید بود.
صفحات مجله خبری و همچنین پیامکهای خوانندگان از دیگر بخشهای شماره جدید هفتهنامه پنجره محسوب میشوند. صد و بیست سومین شماره هفته نامه پنجره در 84 صفحه و قیمت 1500 تومان روی پیشخان روزنامهفروشیهاست.
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