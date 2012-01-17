محمد آیینی در گفتگو با مهر با اشاره به وجود دفاتر نوسازی و بهسازی در مناطق مختلف، اظهار داشت: طرح ایجاد این دفاتر پس از تایید وزیر راه و شهرسازی و ارسال به وزارت کشور به استانداری ها ابلاغ شد که بر این اساس در هر محله این دفاتر می توانند تشکیل شده و خدمات نوسازی به مردم ارائه دهند.

معاون شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، افزود: در این دفاتر تمامی خدمات مانند ارائه پروانه و یافتن سازنده مناسب و دیگر موارد لازم برای شروع یک ساخت و ساز انجام می شود و مشاوران املاکی هم که از این دستورالعمل ها پیروی کنند، می توانند وارد طرح شوند.

وی با اشاره به اینکه به دنبال ایجاد فضای بهتری برای ورود انبوه سازان به بافت های فرسوده هستیم، اظهار داشت: در نوسازی بافت های فرسوده ورود به موضوع تملک از مشکلات انبوه سازان بود که در این خصوص ساخت مشارکتی ملک به اجرا درآمد به این معنا که زمین برای مردم است و ساخت را انبوه ساز انجام می دهد.

معاون شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، افزود: انبوه ساز می خواهد که در ساخت به او کمک شود که الان تسهیلات برای انبوه ساز فراهم است و اگر متقاضیانی شرایط مسکن مهر را داشته باشند با سود قرض الحسنه وام دریافت می کنند.

وی تصریح کرد: تخفیف شهرداری ها برای ارائه پروانه ساختمانی هم از دیگر شرایطی است که برای انبوه سازان فراهم شده است زیرا سودی که در دیگر بخش ها برای انبوه ساز است در بافت های فرسوده نیست، بنابراین با تخفیف حداقل 50 درصد در صدور پروانه ساختمانی آنها برای ورود به بافت های فرسوده تشویق می شوند.

آیینی با اشاره به ودیعه اسکان موقت برای ساکنان بافت های فرسوده، بیان کرد: موضوع ودیعه اسکان موقت برای ساکنان این واحدها دیده شده است تا انبوه ساز در زمان ساخت مشکلی بابت اسکان مالکان زمین نداشته باشد.