بدهکاران باعث ایجاد کمبود نقدینگی در لوله سازی اهواز شده اند

علیرضا کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سابقه فعالیت 44 ساله کارخانه لوله سازی اهواز اظهار کرد: این کارخانه با حضور در طرحهای بزرگ ملی توانسته سهم بسزایی در تامین لوله های مورد نیاز این پروژه داشته باشد که از این نظر دارای جایگاه خاص و ویژه ای در کشور است.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید کارخانه شماره چهار این شرکت، تولید سالیانه حدود 450 هزار تن لوله هایی با اندازه های 24 اینچ تا 56 اینچ است، عنوان کرد: ظرفیت تولید این کارخانه می تواند تا 520 هزار تن در سال نیز افزایش یابد.



مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز ادامه داد: کارخانه شماره سه این شرکت نیز که به روش ERW کار می کند توانایی تولید سالیانه 210 هزار تن لوله های با اندازه های 45.6 اینچ تا 24 اینچ را دارد.



کاظمی با بیان اینکه در مجموع حدود دو هزار و 150 نفر در این شرکت مشغول به کار هستند، یادآور شد: لوله سازی اهواز جزو شرکتهای تابع وزارت نفت بود که سهام آن در سال 79 واگذار شده است. در حال حاضر 55.5 درصد از سهام این شرکت در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری و 19 درصد نیز در اختیار صندوق سرمایه گذاری نفت قرار دارد.



وی در مورد پروژه های بزرگی که این شرکت در آن نقش داشته است، گفت: تامین لوله های گاز ترش پروژه های فاز یک تا پنج پارس جنوبی به طول 105 کیلومتر که برای نخستین بار از سال 72 در این کارخانه تولید شده، همچنین تولید لوله های 56 اینچی خط هفتم گاز کشور به طول 903 کیلومتر و با اعتبار 938 میلیون یورو که کار آن چهار سال پیش به پایان رسیده از جمله پروژه های بزرگی بود که شرکت لوله سازی اهواز کار تامین لوله های آن را به عهده داشت.



کاظمی تصریح کرد: کار تامین لوله های خط هفتم گاز کشور که مربوط به خط انتقال گاز ایران - پاکستان - هند است در کمتر از زمان تعیین شده به پایان رسیده و به قرارگاه خاتم الانبیاء تحویل داده شد. این پروژه در سفر اول هیئت دولت به استان سیستان و بلوچستان و به منظور گازرسانی به این استان و همچنین تامین گاز پالایشگاه بندرعباس از عسلویه تا ایران شهر به اجرا درآمد.



مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز گفت: تامین لوله های پروژه خط اتیلن به طول دو هزار و 900 کیلومتر، تامین لوله های گاز ترش پروژه آزادگان جنوبی به طول 312 کیلومتر و پروژه تامین لوله های خط ششم گاز کشور از دیگر پروژه هایی است که این شرکت در آنها نقش اساسی دارد.



وی با اشاره به اینکه عدم پرداخت مطالبات مشتریان عمده شرکت همانند شرکت گاز و قرارگاه خاتم الانبیا که از سالهای گذشته باقی مانده، این شرکت را دچار کمبود نقدینگی کرده است، عنوان کرد: برای انجام پروژه های مربوط به این مشتریان، تسهیلاتی در حدود 450 میلیارد تومان از بانکهای تجارت، صادرات، توسعه صادرات و ملی اخذ شده که حدود 100 میلیارد تومان است پرداخت نشده است.



کاظمی توجه ویژه به منابع انسانی را از اولویتهای فعالیت این شرکت دانست و گفت: مهمترین سرمایه های هر شرکت و سازمان، نیروی انسانی آن است که در صورت فعال شدن این نیروها در هر مجموعه می توان کارهای کلان و بزرگی را انجام داد.



وی افزود: عدم پرداخت حقوق، بدهی به سیستم بانکی، مشکلات مالی و عدم وجود پروژه در سالهای گذشته موجب ایجاد مشکلاتی برای نیروی انسانی این کارخانه شده بود که باعث اخراج تعدادی از کارگران کارخانه نیز شد. این مشکلات باعث بی انگیزگی و ایجاد نگرانی از نبود امنیت شغلی در بین کارکنان این شرکت شده بود به همین منظور قراردادهای کارگران را به صورت مستقیم در شرکت به ثبت رساندیم.



مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز با بیان اینکه این کار یکی از برنامه ها و اولویتهای دولت به شمار می آید، یادآور شد: ثبت قرارداد نیروی انسانی به صورت مستقیم در شرکتها و سازمانها علاوه بر ایجاد صرفه جویی برای شرکت، احساس امنیت شغلی را در بین کارکنان افزایش می دهد. با این اقدام می توان انگیزه فراوانی بین کارکنان در کارخانه ایجاد و بهره وری و راندمان شرکت را افزایش داد.