به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین دیدار مرحله نیمه‌نهایی لیگ برتر کشتی آزاد جام ولایت گرامیداشت مرحوم سید شمس‌الدین سید عباسی که از ساعت 9 صبح امروز سه شنبه در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد، تیم خونه به خونه بابل با نتیجه 6 بر یک تیم تله کابین گنجنامه همدان را شکست داد.

- نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است: (اسامی تیم خونه به خونه در ابتدا آمده است)

55 کیلوگرم: یاسر حیدرقلی‌نژاد (برنده) - حسین رحمانی (یک بر صفر و 3 بر صفر)

60 کیلوگرم: "اوپان سات" (برنده) - عباس دباغی (یک بر صفر و 2 بر صفر)

66 کیلوگرم: مهدی تقوی (برنده) - مسعود واحدی (یک بر صفر و 3 بر صفر)

74 کیلوگرم: ایمان محمدیان - مسعود حیدریان (برنده) (صفر بر یک و صفر بر 3)

84 کیلوگرم: احسان لشگری (برنده) - میثم مصطفی جوکار (صفر بریک کلینچ، یک بر صفر و 4 بر 2)

96 کیلوگرم: رضا یزدانی (برنده) - مهران میرزایی (یک بر صفر و 2 بر یک)

120کیلوگرم: محمدرضا آذرشکیب (برنده) - سعید ابراهیمی صفر (یک بر صفر و یک بر صفر)

تیم موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج (ع) سبزوار نیز در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی آزاد با نتیجه 5 بر 2 تیم شهرداری ملایر را شکست داد و حریف تیم خونه به خونه بابل در دیدار نهایی شد.

- نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است: (اسامی تیم موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج (ع) سبزوار در ابتدا آمده است)

55 کیلوگرم: حسن رحیمی (برنده) - امید جلالی بهار (2 بر صفر و 2 بر صفر)

60 کیلوگرم: "احمد چاکایف" (برنده) - هادی حاجیان (3 بر صفر و 3 بر صفر)

66 کیلوگرم: محمد نادری - مسعود کمروند (برنده) (صفر بر 4، 2 بر صفر و صفر بر یک کلینچ)

74 کیلوگرم: حسام مقدم - سعید داداش‌پور (برنده) (صفر بریک و صفر بر 2)

84 کیلوگرم: احسان امینی (برنده) - جلال زمان (3 بر صفر، صفر بر یک و 3 بر صفر)

96 کیلوگرم: "عبدالسلام گادیسوف" (برنده) - "گئورگی گوگشلیدزه" (2 بر صفر و یک بر یک)

120 کیلوگرم: پرویز هادی (برنده) - محسن بشینجی (3 بر صفر و 3 بر صفر)