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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۴۴

ثامن‌الحجج (ع) سبزوار و خونه به خونه بابل به فینال لیگ برتر کشتی راه یافتند

ثامن‌الحجج (ع) سبزوار و خونه به خونه بابل به فینال لیگ برتر کشتی راه یافتند

تیم‌های خونه به خونه بابل و موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج (ع) سبزوار با برتری مقابل حریفان خود جواز حضور در دیدار نهایی مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور را به دست آوردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین دیدار مرحله نیمه‌نهایی لیگ برتر کشتی آزاد جام ولایت گرامیداشت مرحوم سید شمس‌الدین سید عباسی که از ساعت 9 صبح امروز سه شنبه در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد، تیم خونه به خونه بابل با نتیجه 6 بر یک تیم تله کابین گنجنامه همدان را شکست داد.

- نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است: (اسامی تیم خونه به خونه در ابتدا آمده است)
55 کیلوگرم: یاسر حیدرقلی‌نژاد (برنده) - حسین رحمانی (یک بر صفر و 3 بر صفر)
60 کیلوگرم: "اوپان سات" (برنده) - عباس دباغی (یک بر صفر و 2 بر صفر)
66 کیلوگرم: مهدی تقوی (برنده) - مسعود واحدی (یک بر صفر و 3 بر صفر)
74 کیلوگرم: ایمان محمدیان - مسعود حیدریان (برنده) (صفر بر یک و صفر بر 3)
84 کیلوگرم: احسان لشگری (برنده) - میثم مصطفی جوکار (صفر بریک کلینچ، یک بر صفر و 4 بر 2)
96 کیلوگرم: رضا یزدانی (برنده) - مهران میرزایی (یک بر صفر و 2 بر یک)
120کیلوگرم: محمدرضا آذرشکیب (برنده) - سعید ابراهیمی صفر (یک بر صفر و یک بر صفر)

تیم موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج (ع) سبزوار نیز در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی آزاد با نتیجه 5 بر 2 تیم شهرداری ملایر را شکست داد و حریف تیم خونه به خونه بابل در دیدار نهایی شد.

- نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است: (اسامی تیم موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج (ع) سبزوار در ابتدا آمده است)
55 کیلوگرم: حسن رحیمی (برنده) - امید جلالی بهار (2 بر صفر و 2 بر صفر)
60 کیلوگرم: "احمد چاکایف" (برنده) - هادی حاجیان (3 بر صفر و 3 بر صفر)
66 کیلوگرم: محمد نادری - مسعود کمروند (برنده) (صفر بر 4، 2 بر صفر و صفر بر یک کلینچ)
74 کیلوگرم: حسام مقدم - سعید داداش‌پور (برنده) (صفر بریک و صفر بر 2)
84 کیلوگرم: احسان امینی (برنده) - جلال زمان (3 بر صفر، صفر بر یک و 3 بر صفر)
96 کیلوگرم: "عبدالسلام گادیسوف" (برنده) - "گئورگی گوگشلیدزه" (2 بر صفر و یک بر یک)
120 کیلوگرم: پرویز هادی (برنده) - محسن بشینجی (3 بر صفر و 3 بر صفر)

کد مطلب 1511489

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