تشکیل اتاق فکر در حوزه زنان با حضور متفکران حوزه و دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین هم اندیشی راهبردی زنان و خانواده صبح سه شنبه با حضور تعداد زیادی از فرهیختگان، مسئولان لشکری و کشوری آغاز به کار کرد.



مریم مجتهد زاده این همایش را مقدمه ای برای طراحی جامع ترین نقشه راه حوزه زنان و خانواده دانست و افزود: رهبر انقلاب با اشاره به ثروت عظیم منابع علوم انسانی و برای دستیابی به نقشه عملی راهبردی زنان و خانواده این مسئولیت خطیر را برعهده متولیان این حوزه نهاده و استخراج نظریه را مطالبه کرده است.



وی ادامه داد: به گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز یکی از قطبهای سرمایه گذاری دشمن، کانون خانواده است که پیوند ناگسستنی با زن دارد و تمرکز دشمنان بر مقوله زن یکی از موانع هجوم سیاسی و تبلیغی نظام سیاسی است. همچنین طبق تاکیدات رهبری وظیفه ما متولیان این حوزه خطیر است که با روشن گری اجازه ندهیم اهداف سیاست گذاران در خصوص تهاجم به مباحث مربوط به زن محقق شود.



مشاور ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه مساله بحران زن در دنیا به دلیل نگاه غلط به زن در جامعه اساسی است افزود: مسئله زن به صورت علمی و با تکیه بر مسائل انسانی و انقلابی بررسی و در نشست اندیشه های راهبردی مطرح می شود.



مجتهد زاده اذعان داشت: از دیدگاه مقام معظم رهبری بحث خانواده از نقاط ضعف غربی هاست و نظریه پردازی در این زمینه نیازی حقیقی است که باید مورد توجه صاحب نظران قرار گیرد.



یکی از مسائل مورد نظر رهبری به اذعان مجتهد زاده مسئله اشتغال بانوان بوده که ایشان با این موضوع موافق هستند مشروط بر اینکه کیان خانواده و مسئله محرم از نامحرم به طور کامل حفظ شود.



وی ادامه داد: ارزش گذاری ویژه در زنان خانه دار یکی از نکات مناسب سازی مطلوب بوده است و مرکز امور زنان و خانواده تحقق منویات رهبری در خصوص طراحی نقشه راهبردی زنان و خانواده را در دستور کار خود قرار داده است.



رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اینکه بیش از یک سال است که تیمی از کارشناسان و محققان به بررسی و فعالیتهای علمی و استخراج راهبردهایی در خصوص حوزه زنان و خانواده دست یافته اند تصریح کرد: این در حالی است که دستور مقام معظم رهبری این مسئولیت را مضاعف کرد و مقدمه ای را برای تحقق فرامین ولی امر مسلمین رقم ز ده شد.



مجتهد زاده تاکید کرد: بر آنیم در کارگاه های علمی و تخصصی به جستجو بررسی راهکارهای عملی برای ترسیم نقشه راه حوزه زنان و خانواده برسیم تا بتواند زمینه ساز ضمانت اجرایی در این حوزه باشد. اما حرکت در این راه مستلزم همکاری صاحب نظران و محققان است و نظرات و اندیشه های حاصل این جلسه خطوط کتاب جامعی را تشکیل خواهد داد که راه حوزه زنان و خانواده را هموار می سازد.



در ادامه این جلسه دبیر علمی همایش از تشکیل دبیرخانه نخستین همایش راهبردی زنان و خانواده بعد از نشست مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و به همین دلیل بر طبق منویات مقام معظم رهبری اتاق فکر با حضور متفکران حوزه و دانشگاه تشکیل شد.



عظیم زاده اردبیلی با بیان اینکه برنامه ریزی های صورت گرفته تا این دبیرخانه مرکزی سالانه بتواند برنامه های اساسی و راهبردی را برای رسیدن به نتیجه ارائه کند اظهار داشت: مشکلات امنیتی زنان در جامعه باید بر اساس مسائل اسلامی تبیین شود زیرا اسلام نگاه جامع به زن مسلمان دارد و پیام امروز اسلام رسیدن به یک الگوی مترقی برای زن مسلمان وخانواده متعالی است.