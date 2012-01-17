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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۵۲

صارمی:

جراحی‌های آرتروسکوپی اندام فوقانی در همدان انجام می شود

جراحی‌های آرتروسکوپی اندام فوقانی در همدان انجام می شود

همدان - خبرگزاری مهر: متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی دست و میکروسکوپی گفت: جراحی‌های آرتروسکوپی مفاصل شانه، آرنج، مچ دست و جراحی‌های ترمیم میکروسکوپی اعصاب محیطی در بیمارستان بعثت همدان انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین صارمی افزود: این جراحی تاکنون فقط در تهران انجام می شد و بیماران با مشکلات و هزینه های زیاد برای انجام جراحی و درمان به این شهر اعزام می شدند.

وی اظهار داشت: در جراحی‌های آرتروسکوپی مفاصل شانه، آرنج و مچ دست جراح برای انجام آنها دیگر شکافی روی اندام ایجاد نمی‌کند و در واقع در این نوع جراحی‌ها پوست و عضلات را شکاف جراحی یا انسزیون نمی دهند و تنها از طریق دو یا چند سوراخ ایجاد شده در اطراف مفصل، جراحی انجام می شود.

وی با اشاره به کمبود تجهیزات در انجام این جراحی ها در بیمارستان بعثت همدان افزود: با فراهم شدن تجهیزات امکان انجام بیش از 90 درصد جراحی‌های شانه مطابق با استانداردهای جهانی به صورت آرتروسکوپی ممکن می شود و تنها 10 درصد به صورت باز انجام خواهد شد.

صارمی در رابطه با هزینه این جراحی ها نیز گفت: هزینه جراحی آرتروسکوپی با توجه به تعداد و نوع پیچ‌های مورد استفاده برای ترمیم متفاوت و هزینه‌های این نوع جراحی در حال حاضر در مرکز فوق تخصصی بعثت همدان به صورت دولتی محاسبه می شود.

وی عنوان کرد: این روش جراحی در کنار انجام جراحی های ترمیم میکروسکوپی اعصاب محیطی،flap پوستی یا عضلانی در درمان ناهنجاری های مادرزادی اندام فوقانی نیز موثر است.

کد مطلب 1511502

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