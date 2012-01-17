"زمان" برای صلح خاورمیانه رو به اتمام است/ خشم اسرائیل از موضع لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دیوید کامرون در دیدار خود با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در لندن گفت: انگلیس هر کاری که در توانش باشد برای حمایت در تلاش های مربوط به آغاز گفتگوهای صلح که دولت اردن از آن پشتیبانی می کند، بعمل خواهد آورد.

وی افزود: ما فکر می کنیم که زمان برای راه‌ حل "دو دولت" در حال اتمام است مگر اینکه بتوانیم همین الان به جلو حرکت کنیم زیرا که در غیر این صورت حقایق موجود آن را مشکل تر و مشکل تر خواهد ساخت.

کامرون نیز مانند "نیک کلگ" معاون خود که مسئله ساخت شهرک های یهودی نشین را "تخریب کننده صلح دانسته بود، این موضوع را مد نظر قرار داد" و گفت: "موضوع شهرک سازی همچنان به عنوان یک مسئله مهم باقی مانده است."

محمود عباس ضمن قدردانی از مخالفت مقام های انگلیس با شهرک سازی گفت: این دقیقاً آن چیزی است ما می خواستیم آن را بطور رسمی از سوی مقام های انگلیسی بشنویم.

وی همچنین افزود: انگلیس به خاطر توازن بخشی خود در روابطش با خاورمیانه می تواند نقش سیاسی مهمی را در کمک به یافتن راه حل پیدا کند.

رئیس تشکیلات خودگردان خاطر نشان کرد: اسرائیل تاکنون هیچ چیزی را برای گفتگوها، بر روی میز قرار نداده تا اینگونه بتواند گفتگوها درباره صلح را بار دیگر آغاز کند.

اسرائیل در واکنش به اظهارات نیک کلگ آن را اظهاراتی "مفت و اختلاف افکن" توصیف کرده است.

محمود عباس در یک سفر دوره ای سه روزه به کشورهای اروپایی، وارد انگلیس شده بود. وی قرار است با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار و سپس به روسیه نیز سفر کند.