داروی ایرانی ضد چاقی ثبت بین المللی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترشهلامیرعزیزی سرپرست گروه علمی داروسازی ابوریحان با اعلام این خبر گفت: پژوهشگران کشورمان موفق به تولید داروی ضد چاقی همگام با آخرین استاندارد کشورهای پیشرفته جهان شده اند که قادر است علاوه بر کاهش احتمال بروز دیابت نوع 2، موجب کاهش کلسترول LDL (کلسترول مضرو زیان بار) و همچنین کاهش فشار خون شود.

وی افزود: داروی ایرانی ضد چاقی سبب کاهش جذب چربی مواد غذایی شده و بنا بر این بدن را مجبور به استفاده از چربیهای ذخیره ای خود می کند از آنجا که چربیها عامل اصلی چاقی محسوب می شود، دارو با کاهش جذب چربی سبب کاهش وزن می گردد.

میرعزیزی با بیان اینکه تحقیقات و انواع آزمایشهای مختلف روی فرمولاسیون و آنالیز مواد اولیه این دارو سرانجام منجر به دریافت تاییدیه از وزارت بهداشت کانادا ( HEALTH CANADA ) شده است تصریح کرد: هم اکنون مهمترین بازار هدف تولیدات داروسازی ابوریحان، کشورهای آذربایجان، الجزایر، ازبکستان، افغانستان، اوکراین، پاکستان، ترکمنستان،

تاجیکستان، سوریه ، سودان و عراق است که سالانه ارز آوری قابل توجهی برای کشورمان به همراه دارد.



سرپرست گروه علمی داروسازی ابوریحان با اشاره به اینکه میزان اثر بخشی و پایین بودن عوارض جانبی داروی تولیدی کشورمان، معادل نمونه خارجی ارزیابی شده که حاکی از دقت و صحت فرآیندهای داروسازی ایران است افزود: جهت کاهش وزن علاوه بر رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی می توان با استفاده از داروی مذکور از عوامل خطر ساز بیماری های قلب و عروق و سکته های مختلف قلبی و مغزی نیز جلوگیری کرد.

میرعزیزی با اشاره به اینکه داروی ونوستات با مکانیسم مهار آنزیم هضم چربی (لیپاز) عمل می کند گفت: در حال حاضر داروهای ضد چاقی متعددی که تاثیر در کاهش وزن داشته و از طریق شبکه های ماهواره ای تبلیغ می شوند، هیچ یک مورد تایید مجامع علمی و دارویی داخلی و خارجی نبوده و درصد زیادی از آنها دارای ترکیبات مخرب و زیانبار است.

بر اساس تحقیقات، شیوع حدود 70 درصدی اضافه وزن و چاقی در افراد بالای 20 سال کشورمان و ابتلای بالغ بر یک میلیارد نفر از مردم جهان به اضافه وزن و حدود 300 میلیون نفر به چاقی، زنگ خطر تهدید سلامت انسانها در ایران و جهان به شمار می رود.