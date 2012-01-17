لزوم تلاش برای ایجاد خاورمیانه بدون سلاح/ 3 گزینه پیش روی تل آویو در قبال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: حمله به تاسیسات اتمی ایران شاید برنامه هسته ای این کشور را برای چند سال متوقف کند، اما این اقدام تهران را تشویق می کند تا به توسعه برنامه هسته ای خود روی بیاورد.

این روزنامه آمریکایی در ادامه می نویسد: با وجود آنکه آمریکا و اسرائیل با کند شدن پیشرفت برنامه هسته ای ایران تا حدودی به اهداف خود دست می یابند اما هزینه این اقدام بالا است و خطرات بسیار سنگینی را در پی دارد و ایران حتما آن را تلافی می کند.

اقدامات تلافی جویانه ایران باعث وقوع جنگی تمام عیار در منطقه درست در زمانی که رژیم صهیونیستی به دیگر کشورهای عربی منطقه امتیاز می دهد و روابطش با ترکیه متشنج است، می شود.

تاسیسات هسته ای دیمونا در رژیم صهیونیستی

نیویورک تایمز با بی اعتنایی به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران و تاکید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بر همکاری شفاف تهران با این نهاد بین المللی و با مطرح کردن دو فرضیه ادعا کرد: بسیاری بر این باورند که رژیم صهیونیستی باید میان این دو گزینه یکی را انتخاب کند یا به ایران اجازه دهد تا سلاح های هسته ای خود را گسترش دهد یا اینکه قبل از دستیابی ایران به بمب اتمی به آن حمله کرد.

این روزنامه آمریکایی در ادامه بی توجه به این موضوع که اسرائیل تنها دارنده تسلیحات هسته ای در منطقه خاورمیانه است، ادعا کرد: اما این دو گزینه اشتباه هستند و گزینه سومی نیز وجود دارد و آن تلاش برای ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای است .

این گزارش درحالی است که 60 درصد از پرسش شوندگان اسرائیلی در یک نظرسنجی اعلام کردند خواهان پایان پنهانکاری تل آویو درباره کلاهک های هسته ای خود و دادن اجازه بازرسی از تاسیسات خود به بازرسان آژانس بین المللی هستند.