رشوه 2میلیون دلاری گروه آریا به خاوری/ فاز جدید جلسات هماهنگی جریان انحرافی

به گزارش سرویس ویژه مهر، روزنامه های امروز 26 دی ماه اخبار ویژه ای را درصفحات خود آورده اند که می تواند برای خوانندگان جذابیت داشته باشد:

رشوه های میلیاردی گروه آریا به مدیران دولتی

روزنامه کهیان در بخش اخبار ویژه خود نوشت که در پی انتشار این خبر که متهم اصلی فساد بانکی 3 هزار میلیارد تومانی رشوه های کلانی به برخی از مدیران وزارتخانه ها و دست اندرکاران امور بانکی پرداخت کرده است، گزارش موثق کیهان حاکی از آن است که یک قلم از این رشوه ها مبلغ 2 میلیون دلار بوده است که به حساب بانکی خاوری در کانادا واریز شده بود و متهم بعد از کشف اسناد مربوطه به آن اعتراف کرده است. خاوری مبالغ کلان دیگری نیز از مه آفرید امیرخسروی، مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا» دریافت کرده است. گزارش موثق کیهان از پرداخت نزدیک به 6 میلیارد تومان رشوه به تعدادی از مدیران وزارت راه نیز حکایت دارد. برخی از این مدیران که اسناد به دست آمده راهی برای انکار آنان باقی نگذاشته است به دریافت رشوه اعتراف کرده اند و فقط درباره میزان رشوه ای که گرفته اند چک و چانه می زنند. مثلاً اسناد به دست آمده نشان دهنده پرداخت رشوه 900 میلیون تومانی به یکی از آنهاست ولی متهم اعلام می کند که فقط 600 میلیون تومان دریافت کرده است!

فاز جدید جلسات هماهنگی جریان انحرافی درباره انتخابات

روزنامه جوان هم نوشت: جلسات هماهنگی جریان انحرافی درباره انتخابات با مدیریت آقای «ب» وارد مرحله تازه‌ای شده است. این جریان در آخرین تصمیمات خود، اقدام به تشکیل شورای راهبردی استان‌ها کرده و مقرر شده هر هفته یک استان در جلسات شورای مرکزی حضور یافته و گزارشی از مشکلات موجود، وضعیت لیست استان و وضعیت نامزدهای این جریان در استان مورد نظر ارائه شود. گفته می‌شود برای هر استان یک معین انتخاب شده که به وی مأموریت داده شده، ضمن شناسایی فعالان اقتصادی استان‌ها با آنها وارد مذاکره شود و در ازای حمایت مالی نامزد‌های این جریان پروژه‌های مناسب استان به آنها واگذار شود. هدف آنها از این اقدام این است که وانمود کنند کمک‌های صورت‌ گرفته به کاندیداها شخصی بوده و در عین حال شائبه‌ کمک‌های دولتی را نیز برطرف سازند.

فراری 200 میلیون تومانی در ایران

روزنامه قدس نیز در ستون جهت اطلاع خود نوشت که در حالی که خودرو فراری شروط لازم را برای ثبت سفارش واردات به ایران ندارد و در فهرست خودروهای مجاز وارداتی نیز نامی از آن برده نشده، اما از این نوع خودرو 200 میلیونی به ایران وارد شده است.

مخالفت رئیس دانشگاه امام صادق (ع) با برگزاری یک جلسه

روزنامه ایران نیز در خبری نوشت: در حالی که بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) از چندی پیش و با ارسال دعوت‌نامه از حجت‌الاسلام شریف‌زاده از اساتید و فضلای حوزه‌های علمیه تهران درخواست کرده بود جهت پاسخ به سؤالات دانشجویان این دانشگاه درخصوص نگاه‌های فکری و فرهنگی دولت در جلسه پرسش و پاسخی که به همین منظور ترتیب داده شده بود شرکت کند، روز گذشته این جلسه به علت مخالفت ریاست دانشگاه ملغی شد.

نتایج نظر سنجی یک سایت منتقد دولت درباره جریان انحرافی

ایران نظرسنجی یک سایت منتقد دولت را نیز منتشر کرده و نوشته است: نظرسنجی یک سایت خبری منتقد دولت در خصوص نقش جریان موهوم انحرافی در انتخابات آینده مجلس حاوی نتایج بسیار جالبی بوده است. این نظرسنجی که با عنوان «آیا به نظر شما جریان انحرافی به هر طریق ممکن می‌خواهد کرسی‌های مجلس آینده را به دست آورد» برگزار شده با این نتایج همراه بوده است: بله 39.6درصد، خیر 11.8درصد، طرز فکری به نام جریان انحرافی وجود ندارد 48.6درصد.

قانونی که بالاخره پس از یک سال در باره فرزندان شهدا اجرایی شد

روزنامه خراسان نوشت: در حالی که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 89، فرزندان شهدا از تمام امتیازات و مزایای مقرر در قوانین که برای جانبازان 50 درصد و بالاتر مصوب شده، برخوردار شده بودند، شنیده شده بر اساس دستوری که اخیرا یک مسئول ارشد دولتی صادر کرده، این قانون بالاخره پس از گذشت یک سال درباره فرزندان شهدا اجرایی خواهد شد.

مشاوری که وزارتخانه را سر کار گذاشت

خراسان در خبر دیگری نوشت: گفته می شود مشاوری که برای بررسی یک طرح مهم با نظارت یک وزارتخانه استخدام شده بود پس از ماهها اتلاف وقت و صرف هزینه چند ده میلیونی، طرحی را تحویل وزیر داده که تنها در اولین بررسی در شورای تخصصی وزارتخانه، 17 ایراد اساسی از آن گرفته شده است. با توجه به نوع قراردادی که با این مشاور بسته شده است، شکایت از وی نیز ضرر چندانی را متوجه او نخواهد کرد.