73 هزار فرصت شغلی در البرز ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه حداد پور قبل از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: تا کنون 73 هزار و 832 فرصت شغلی در استان ایجاد شده که 85 درصد از تعهد کلی استان البرز در ایجاد اشتغال تحقق پیدا کرده است.



وی با اشاره به اینکه دو اقدام اصلی در ایجاد اشتغال ایجاد شده است، افزود: نخستین مورد آن سهم و تعهد اشتغالی است که برای استان تعیین شده است که باید در زمان مورد نظر تحقق پیدا کند.



حداد پور در خصوص اینکه برخی از بانک های استان برای ارائه تسهیلات در راستای ایجاد اشتغال دو ضامن از متقاضیان می خواهند، گفت: به بانک های استان ابلاغ شده است که برای ارائه تسهیلات یک ضامن درخواست کنند.



وی ادامه داد: در حال حاضر 17 استان کشور سهم اشتغال خود را تا کنون محقق کرده اند و جایگاه استان البرز از 24 استان کشور بالاتر است.



مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در رابطه با اعتراض های برخی ازافراد مبنی بر اینکه ناهماهنگی در آمارهای منتشر شده در خصوص شغل های ایجاد شده وجود دارد، اضافه کرد: با توجه به اینکه آمار اشتغال هر روز در حال تغییر است ایرادی در خصوص آمار اعلام شده وجود ندارد بلکه مشکل زمان مصاحبه رسانه ها و نشریه ها و همچنین زمان چاپ و انتشار خبر است که با تاخیر و ناهماهنگی اخبار منتشر می شود.



حدادپور اظهار داشت: دستگاه فرهنگ و ارشاد در طول سه ماه گذشته عملکرد خوبی در ایجاد اشتغال داشته است و اداره کل فنی و حرفه ای، مسکن و شهرسازی، حمل و نقل و پایانه ها ، ورزش و جوانان ، بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد مسکن تا کنون 100 درصد سهمیه اشتغال خود را محقق کرده اند و آموزش و پرورش تاکنون به تعهدات و سهمیه خود در ایجاد اشتغال عمل نکرده است.



در این نشست آخرین عملکرد دستگاه های اجرایی استان در اجرای تعهدات اشتغال زایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.