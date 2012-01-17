حجت الاسلام علی نهاوندی؛ مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی به خبرنگار مهر گفت: تا پایان سال آینده 8 تله فیلم به جمع تولیدات فاخر این مرکز افزوده می‌شود.

وی افزود: تحکیم خانواده، مضامین اجتماعی و فرهنگی، بیان مشکلات و معضلات جامعه در قالب طنز از مهمترین موضوع‌های این تله فیلم‌هاست.

حجت‌الاسلام نهاوندی یادآور شد: تله فیلم "کبوتر با کبوتر" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی خزایی‌فر با موضوع خانواه و معضلات اجتماعی در قالب طنز تهیه می‌شود. 70 درصد لوکیشن‌های این تله فیلم داخلی و بقیه خارجی هستند.

وی ادامه داد: تله فیلم "کبوتر با کبوتر" 90 دقیقه است که تعطیلات نوروز 1391 از سیمای مرکز خراسان رضوی پخش می‌شود.