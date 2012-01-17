  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

نهاوندی در گفتگو با مهر:

هشت تله فیلم تا پایان سال آینده تولید می‌کنیم

هشت تله فیلم تا پایان سال آینده تولید می‌کنیم

مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی اعلام کرد هشت فیلم تلویزیونی تا پایان سال آینده با موضوع‌های متنوع تهیه می‌کنند.

حجت الاسلام علی نهاوندی؛ مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی به خبرنگار مهر گفت: تا پایان سال آینده 8 تله فیلم به جمع تولیدات فاخر این مرکز افزوده می‌شود.

وی افزود: تحکیم خانواده، مضامین اجتماعی و فرهنگی، بیان مشکلات و معضلات جامعه در قالب طنز از مهمترین موضوع‌های این تله فیلم‌هاست.

حجت‌الاسلام نهاوندی یادآور شد: تله فیلم "کبوتر با کبوتر" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی خزایی‌فر با موضوع خانواه و معضلات اجتماعی در قالب طنز تهیه می‌شود. 70 درصد لوکیشن‌های این تله فیلم داخلی و بقیه خارجی هستند.

وی ادامه داد: تله فیلم "کبوتر با کبوتر" 90 دقیقه است که تعطیلات نوروز 1391 از سیمای مرکز خراسان رضوی پخش می‌شود.

کد مطلب 1511516

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها