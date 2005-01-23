موفاز از دستيابي ابومازن به توافق آتش بس با دو گروه جهادي فلسطيني خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،وي به راديو سراسري اسراييل گفت: بين ابومازن و سازمانهاي به تعبير غلط وي "تروريستي"حماس و جهاد اسلامي توافق نامه آتش بس منعقد شده است.

وزيرجنگ رژيم صهيونيستي افزود: توافق درمورد متوقف ساختن عمليات نظامي عليه اسراييل تقريبا يك ماهه است.



اين درحالي است كه تاكنون هيچ يك از مسئولان تشكيلات خودگردان فلسطين و گروههاي جهادي وجود چنين توافقي را تاييد نكردند



موفاز مي گويد اين توافق علامتي مثبت و موفقيت آميز تلاشهاي ابومازن به شمار مي آيد و ما ازآن استقبال مي كنيم اما ما بايد از رفتارسازمانهاي تروريستي در سرزمين هاي اشغالي برحذرباشيم .

وي مشاركت حماس را در تشكيلات خودگردان فلسطين احتمال داد و گفت : اين توافق درازاي پيوستن حماس به صورت ويژه به موسسات سياسي تشكيلات خودگردان فلسطين صورت گرفته است .

وزيرجنگ رژيم صهيونيستي تاكيد كرد:اسراييل با پيوستن حماس به تشكيلات خودگردان فلسطين درصورتي كه اين اقدام به انحلال گروههاي مسلح سازمان هاي تروريستي مثل حماس بيانجامد مخالفت نمي كند.

از شائول موفاز درمورد از سرگيري مذاكرات صلح سوال شد و وي پاسخ داد ابومازن ازچند هفته است كه درخواست آتش بس را كرده تا فرصتي را براي تشكيل كابينه بيابد .

وي از اظهار نظردرمورد طرحهاي اسراييل خودداري كرد اما گفت:هنگامي كه فلسطينيها ترتيبات وتمهيدات لازم امنيتي را با اجرا بگذارند در آن صورت مي توان موانع نظامي درراهها را برچيد و به عقب نشيني نيروهاي ارتش اسراييل از شهرهاي كرانه باختري فكر كرد.

شائول موفاز وزيرجنگ رژيم صهيونيستي در ادامه ابراز اميدواري كرد تا پايان سال جاري هيچ يك از نيروهاي اسراييلي در سرزمين هاي اشغالي نباشند .

وي به بازگشت نيروهاي ارتش به مواضع خود دركرانه باختري پيش ازآغازانتفاضه دوم مسجد الاقصي درسال 2000 ميلادي اشاره كرد درحالي كه نيروهاي ارتش اسراييل از آن زمان اكثر اراضي كرانه باختري رود اردن را اشغال كردند.