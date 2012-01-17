40 تور شیرازگردی ماهیانه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد غریب زاده با بیان اینکه صنعت توریسم یا گردشگری می تواند کمک بسیاری به رشد، توسعه و بالندگی شهر کند، اظهار داشت: حضور گردشگر باعث درآمد بیشتر شهر شده که این امر رونق بخشی پروژه های عمرانی را به دنبال دارد.

وی شیراز را شهری منحصر به فرد در ایران و جهان دانست و گفت: بافت تاریخی شیراز با حدود سه هزار هکتار با عنوان بافت ستاره ای یکی از منحصر به فردترین بافتهای تاریخی جهان است.

مدیر امور زیارتی و گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز ادامه داد: در این شهر تمام آثار تاریخی و تمدنی پیش از اسلام و تمام دورانهای حکومتی وجود دارد.

غریب زاده با اشاره به وجود آب و هوای چهارفصل که طبیعت زیبایی برای شهر به وجود آورده ، بیان کرد: کمتر شهری در جهان وجود دارد که چنین ظرفیتهایی داشته باشد.

وی وجود باغات متعدد و زیبا را یکی دیگر از مقاصد گردشگری شیراز عنوان کرد و گفت: خانه های تاریخی زیبایی که در شیراز وجود دارد ظرفیت بسیار خوبی است که می تواند به رشد گردشگری شهر کمک شایانی کند.

مدیر امور زیارتی و گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز در ادامه به تشریح اقدامات حوزه متبوعش در زمینه گردشگری پرداخت و اظهار داشت: در راستای معرفی شهر به شهروندان، هموطنان ومردم سایر کشورها تلاش می کنیم و برای محقق شدن آن اقدام به برگزاری تورهای متعدد کرده ایم.

غریب زاده با اشاره به اینکه علاوه بر تورهای تاریخی و مذهبی انواع مختلف تور را تعریف کردیم، بیان کرد: در راستای تقدیر از خانواده معزز شهدا، تور خانواده شهدا با همکاری مناطق مختلف شهرداری برگزار شد که این تورها در آینده نیز استمرار دارد.

وی افزود: در این تور خانواده مکرم شهدا علاوه برزیارت قبور شهدای گمنام و اهدای گل به مزار شهدای والا مقام و نیز بازدید از موزه شهدا ، حرم مطهر حضرت احمدبن موسی (ع) و یا مرقد مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع ) را زیارت می کنند.

مدیر امور زیارتی و گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز تور موزه شهدا به مناسبت پاسداشت و گرامیداشت 14 هزار و 600 شهید استان ولایتمدار فارس در هفته دفاع مقدس و هفته بسیج را از دیگر اقدامات این حوزه مدیریت ذکر کرد و گفت: از دیگر تورهای ما برگزاری تورهای ولایت و بازدید از کارگاه های ساخت دربهای مطهر عتبات عالیات و آشنایی شهروندان فهیم شیرازی با هنر اصیل ایرانی و شیرازی است که در آذر ماه 17 تور از این نوع برگزار شد.

غریب زاده افزود: یکی دیگر از تورهای ما در راستای فعالیت ذاتی سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز، تورهای هدفمند شهروندی شامل تور ترافیک ویژه کودکان و بازدید از پارک ترافیک است که به صورت مستمر در حال برگزاری است.

مدیر امور زیارتی وگردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز با اشاره به برگزاری تور ایمنی گفت: به منظور آشنایی شهروندان با فعالیتهای آتش نشانی و آشنایی با موارد ایمنی تور گردشگری بازدید از موزه آتش نشانی انجام می شود.

غریب زاده از برگزاری تور ویژه برای معلولان خبر داد و اظهار داشت: این مدیریت در راستای خدمت به معلولان، ناتوانان ذهنی و سالمندان اقدام به برگزاری تور کاملا رایگان کرده است.

وی با اشاره به اینکه استان فارس دومین پیست اسکی کشور را دارد، افزود: برای نشاط روحی و جسمی شهروندان طبق هماهنگی انجام شده با مجموعه پیست اسکی سپیدان، اقدام به برگزاری سه تور زمستانه با تخفیف 30 درصد برای شهروندان کرده است.

مدیر امور زیارتی و گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز تورهای استان گردی را از دیگر تورهای این مجموعه ذکر کرد و گفت: در این تور مردم با آداب و رسوم و مراکز تاریخی مذهبی شهرهای استان آشنا می شوند.

غریب زاده ادامه داد: این تور ها در قالب تورهای یک روزه برگزار می شود که تاکنون تور گردشگری بازدید از شهرستان های سپیدان ، فیروزآباد و کازرون برگزار شده است.

وی با اشاره به برگزاری تور سلامت توسط این حوزه مدیریت، اظهار داشت: این تور در راستای ایجاد نشاط در بین شهروندان برگزار می شود که در آن مردم با حضور در مراکز تفریحی به صورت کارگاهی با برخی از صنایع دستی آشنا شده و در کارگاه های خنده شرکت می کنند و با تکنیکهای خنده و نشاط آشنا می شوند.

مدیر امور زیارتی و گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز با بیان اینکه پذیرای تمام مساجد ، مدارس و مراکز دانشگاهی، کانونهای بازنشستگی و مراکز و ادارات برای برگزاری تور هستیم، بیان کرد: به تمامی مراکز، نهادها، مناطق و مراکز تابعه شهرداری و ... برای برگزاری توراعلام آمادگی می کنیم .

غریب زاده با تاکید بر اینکه تمام تورها به همراه راهنما است ، افزود: هرماه حدود 40 تور شیرازگردی، تور خانواده شهدا در روزهای پنجشنبه و تور زمستانی و استان گردی در روزهای جمعه برگزار می شود.

وی ادامه داد: درصدد برگزاری تورهای بازدید از پروژه های شهرداری در صورت همکاری مناطق هستیم.