به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلمنامه‌نویس تصریح کرد: در حوزه انقلاب اسلامی آثار تولید شده سینمایی نتوانسته‌اند حق مطلب را به خوبی ادا کنند و با این پیش فرض، برگزاری نخستین جشنواره مستقل فیلمنامه‌نویسی از ضرورت‌های حوزه فرهنگ است و می‌تواند تاثیرات مختلف داشته باشد.

قاسمعلی افزود: جشنواره فیلمنامه‌نویسی انقلاب اسلامی قطعا در جهت رفع نیازهای این حوزه موثر است و امیدوارم در میان آثار متقاضی چندین اثر قابل توجه و تامل وجود داشته باشد.

این نویسنده تاکید کرد: در میان فیلم‌نامه‌های رسیده به جشنواره، می‌توانیم به برداشت‌های خوبی درباره تاریخ انقلاب برسیم و شاهد نگاه‌های نو و متفاوت از جانب فیلمسازان با سابقه و جوان به زوایای مختلف انقلاب باشیم.