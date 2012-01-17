به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلمنامهنویس تصریح کرد: در حوزه انقلاب اسلامی آثار تولید شده سینمایی نتوانستهاند حق مطلب را به خوبی ادا کنند و با این پیش فرض، برگزاری نخستین جشنواره مستقل فیلمنامهنویسی از ضرورتهای حوزه فرهنگ است و میتواند تاثیرات مختلف داشته باشد.
قاسمعلی افزود: جشنواره فیلمنامهنویسی انقلاب اسلامی قطعا در جهت رفع نیازهای این حوزه موثر است و امیدوارم در میان آثار متقاضی چندین اثر قابل توجه و تامل وجود داشته باشد.
این نویسنده تاکید کرد: در میان فیلمنامههای رسیده به جشنواره، میتوانیم به برداشتهای خوبی درباره تاریخ انقلاب برسیم و شاهد نگاههای نو و متفاوت از جانب فیلمسازان با سابقه و جوان به زوایای مختلف انقلاب باشیم.
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