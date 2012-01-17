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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۵۷

جابر قاسمعلی:

برگزاری جشنواره فیلمنامه‌نویسی انقلاب اسلامی از ضرورت‌هاست

برگزاری جشنواره فیلمنامه‌نویسی انقلاب اسلامی از ضرورت‌هاست

یک فیلم‌نامه‌نویس سینما گفت: در طول سال‌های اخیر کارشناسان و منتقدان سینما یکی از مشکلات اساسی حوزه سینما را فیلمنامه‌نویسی برشمرده‌اند و این مشکل در حوزه نگارش آثار انقلاب اسلامی نیز مشهود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلمنامه‌نویس تصریح کرد: در حوزه انقلاب اسلامی آثار تولید شده سینمایی نتوانسته‌اند حق مطلب را به خوبی ادا کنند و با این پیش فرض، برگزاری نخستین جشنواره مستقل فیلمنامه‌نویسی از ضرورت‌های حوزه فرهنگ است و می‌تواند تاثیرات مختلف داشته باشد.

قاسمعلی افزود: جشنواره فیلمنامه‌نویسی انقلاب اسلامی قطعا در جهت رفع نیازهای این حوزه موثر است و امیدوارم در میان آثار متقاضی چندین اثر قابل توجه و تامل وجود داشته باشد.

این نویسنده تاکید کرد: در میان فیلم‌نامه‌های رسیده به جشنواره، می‌توانیم به برداشت‌های خوبی درباره تاریخ انقلاب برسیم و شاهد نگاه‌های  نو و متفاوت از جانب فیلمسازان با سابقه و جوان به زوایای مختلف انقلاب باشیم.

کد مطلب 1511527

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