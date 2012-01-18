برگزاری همایش رای اولیها در کرج/برنامه های متنوع البرز در دهه فجر

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه ها و اقدامات آموزش و پرورش استان البرز در گرامیداشت دهه مبارک فجر گفت: پیروزی انقلاب اسلامی و برکات بی بدیل آن اتفاقی عظیم و شکوهمند در تاریخ ایران است و همه در هر مقام و مسئولیتی باید برای گرامیداشت آن تلاش کنند.



وی افزود: آموزش و پرورش استان البرز نیز در راستای گرامیداشت این حماسه باشکوه، صدها برنامه ویژه با رویکرد دانش آموزی را در دستور کار خود قرار داده است.



وی با اشاره به استانی شدن البرز و برکات این امر برنامه های امسال آموزش و پرورش استان البرز را بسیار متنوع و گسترده تر از سالهای پیش دانست و گفت: حضور بیش از سه هزار دانش آموز البرزی در مرقد امام خمینی (ره) و تجدید میثاق با آرمانهای ایشان، آغازگر برنامه های آموزش و پرورش خواهد بود.



وی همچنین، برگزاری همایش های بصیرت افزائی،اعزام 25 مبلغ و روحانی به مدارس استان جهت برگزاری جلسات پرسش و پاسخ پیرامون وقایع و ویژگیهای انقلاب اسلامی، توزیع نرم افزار طلوع فجر با محتوای سرودهای انقلاب اسلامی، بیانات امام و خاطرات بزرگان انقلاب اسلامی و برگزاری مسابقات ویژه دهه فجراز قبیل علمی، فرهنگی و ورزشی را از جمله اقدامات آموزش و پرورش در راستای بزرگداشت دهه فجر برشمرد.



مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز، از برگزاری مسابقه اسکی کشوری دانش آموزی در دهه فجر خبر داد و گفت: مسابقات اسکی دانش آموزی امسال درپیست اسکی دیزین و به میزبانی البرز در دهه فجر برگزار خواهد شد.



وی افزود: جشنواره اهدای جوایز به نخبگان علمی، فرهنگی و ورزشی استان با تخصیص اعتباری قابل توجه به این امر در دهه فجر برگزار خواهد شد و در این راستا، رتبه های یک تا هزار کنکورهای دانشگاهی، معدل های ممتاز مدارس و برگزیدگان مسابقات و جشنواره های مختلف تجلیل خواهند شد.



همایش رای اولی ها همزمان با دهه فجر



حلیمی، با اشاره به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آینده ای نزدیک گفت: در راستای ترویج فرهنگ حضور حداکثری در انتخابات و انتخابی آگاهانه و همراه با بصیرت، همایش رای اولی های استان البرز نیز در دهه مبارک فجر برگزار خواهد شد.



وی، ایجاد شور و نشاط انتخاباتی در بین دانش آموزان را از اهداف این همایش برشمرد.