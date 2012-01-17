به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی امروز سه شنبه در نشست هیئت مرکزی بازرسی انتخابات کشور در محل وزارت کشورگفت : بند یک ماده 28 قانون انتخابات بر التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد. اگر گفته شد کسی التزام به اسلام یا جمهوری اسلامی ندارد، درست نیست که فکر کند به او گفته شده "مسلمان نیستی". التزام عملی به اسلام و جمهوری اسلامیبا مسلمانی متفاوت است. جمع کثیری از جمعیت کشورمان مسلمان هستند ضمن اینکه غیرمسلمانان نیز برایمان محترم هستند و باید ملتزم به دین خود باشند.

رئیس ستاد انتخابات کشور با یادآوری این تعبیر امام (ره) که می فرمایند "مجلس در رأس همه امور است" درباره آنچه تحت عنوان عدم التزام به اسلام یا جمهوری اسلامی در ردصلاحیت برخی داوطلبان نمایندگی انتخابات مجلس مبنا قرار گرفته است، گفت: هیئت های اجرایی منتخب و معتمد مردم هستند و تکلیفشان این است که صلاحیت ها را به دقت بررسی کنند. امکان دارد فردی قانون اساسی را قبول داشته باشد اما عمل به قانون اساسی مهم است. یک داوطلب نمایندگی انتخابات، مسلمان است اما عمل به احکام اسلام مهم است.

وی با تأکید بر اینکه هیئت های اجرایی انتخابات نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی انتخابات مجلس را محرمانه اعلام کرده اند، گفت: احدی حق ندارد بگوید فلانی رد صلاحیت شده است. هیچ فرماندار، بازرس یا ناظری حق ندارد بگوید فلانی رد صلاحیت شده است. اعلام رد صلاحیت ها کاملا محرمانه است اما برخی از رد صلاحیت شدگان در رسانه ها برای خود تبلیغات کرده اند.

مرتضوی افزود: مدعی نیستیم کار هیئت های اجرایی صد در صد بدون عیب بوده بلکه ممکن است گزارشاتی به دستشان رسیده و شاید در موردی تخلفی صورت گرفته باشد. حکم هیئت های اجرایی درباره رد صلاحیت برخی داوطلبان نمایندگی انتخابات مجلس نهم یک حکم اولیه است و امکان تجدیدنظر آن وجود دارد.

رئیس ستاد انتخابات کشور یکی از الزامات اساسی در انتخابات پیش رو را مشارکت گسترده دانست و در تشریح نتایج سنجش هایی که مراکز سنجش افکار انجام داده اند، گفت: این سنجش ها موید این است که مشارکت خیلی خوبی خواهیم داشت. البته باید بستری برای مشارکت گسترده فراهم کنیم. دشمن به این چشم دوخته که مشارکت کاهش پیدا کند و از آن طرف برخی آدم های وابسته هم بگویند چون ما نبودیم پس مردم هم نبودند.

وی از روسای هیئت های بازرسی استانی انتخابات مجلس نهم خواستار شد در مراحل مختلف انتخابات مجلس نهم برای مردم اثبات کنند که احدی قدرت تصرف در فرآیند انتخابات را ندارد و اگر کسی تصمیم تصرف در روند و نتیجه انتخابات هم داشته باشد چنین توانی ندارد.

مرتضوی در بخش دیگر سخنانش حذف تبصره 2 از ماده 28 قانون انتخابات را باعث کاهش جمعیت هدف در زمان ثبت نام داوطلبان نمایندگی انتخابات مجلس نهم دانست و گفت: برآورد اجمالی نشان می دهد این اقدام باعث شده جامعه هدف در انتخابات مجلس نهم نسبت به انتخابات مجلس هشتم به یک ششم تقلیل پیدا کند. در انتخابات مجلس هشتم جامعه آماری واجد شرایط عمومی برای ثبت نام حدود 2 میلیون نفر بود که این میزان در انتخابات مجلس نهم به حدود 330 هزار نفر رسیده است.