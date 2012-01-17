برنامه های دهه فجر در همدان باید نشاط و نوآوری داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فروتن صبح چهارشنبه در نشست کمیته فرهنگی ستاد دهه فجر استان همدان افزود: باید با ظرفیت سازی، ابتکار و خلاقیت در حوزه فرهنگ و هنر شکل گیری انقلاب را در برنامه ها ترسیم کرد.

فروتن افزود: باید با امکانات موجود در قالب ابزار فرهنگ و هنر در ارتقا محتوای برنامه ها تلاش کرد.

وی با بیان اینکه برنامه های بزرگداشت دهه فجر باید بیشترین مخاطب مردمی را داشته باشد، گفت: باید از ابزار و زبان فرهنگ و هنر برای جلب هرچه بیشتر مشارکت مردم در اجرای برنامه ها تلاش کرد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان افزود: عملکرد دستگاه های اجرایی مختلف نیز باید در این روزها برای مردم بازگو شود.

وی از تشکیل کمیته های مختلف برای اجرای برنامه های دهه فجر در استان همدان خبر داد و گفت: برنامه ها باید متناسب با روز شمار دهه فجر در استان همدان اجرا شود.

فروتن تاکید بر اینکه باید این ایام یادآور خاطرات انقلاب باشد و جوانان و نوجوانان بیشتر با آن دوران آشنا شوند، گفت: دهه فجر و حماسه آفرینی بی نظر مردم در آن از مهمترین مولفه‌های قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.