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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

714 فیلم جشنواره فیلم "حسنات" ارسال شد

714 فیلم جشنواره فیلم "حسنات" ارسال شد

714 فیلم کوتاه، مستند و بلند به دبیرخانه جشنواره فیلم کوتاه حسنات ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از بین 714 اثر ارسال شده فیلمسازان در شهرهای اصفهان، تهران و اردبیل به ترتیب بیشترین فیلم‌ها را به دبیرخانه ارسال کرده‌اند.

از بین مجموع آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره فیلم "حسنات" 268 فیلم داستانی، 163 فیلم مستند، 52  پویانمایی و 231 فیلمنامه است و شهر اصفهان با 122 اثر، تهران با 101 اثر و اردبیل با 41 اثر به ترتیب بیشترین آمار ارسالی را به خود اختصاص داده اند.

 همچنین تعداد 231 فیلمنامه به دبیرخانه ارسال شده است و محسن علامه، شهره سجادیه و عطیه سلطانی، از اعضای هیئت انتخاب در بخش فیلمنامه هستند. از این تعداد41 فیلمنامه مربوط به شهر اصفهان و 34 فیلمنامه مربوط به شهر تهران است. 

لازم به ذکر است انجمن سینمای جوانان ایران در تهران با 23 فیلم رتبه اول ارسال اثر و فیلمسازان حوزه هنری اردبیل با تعداد 13 فیلم رتبه دوم را به خود اختصاص داده اند.

کد مطلب 1511541

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