آمانو عذرخواهی کرد اما فایده ندارد/حرف جدیدی در پیام اوباما نیامده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه امروز سه شنبه در حاشیه مراسم یادبود شهدای صنعت هسته‌ای کشور در جمع خبرنگاران درباره ارسال پیام باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به مقام معظم رهبری گفت: در این پیام به موضوع جدیدی اشاره نشده است ضمنا در گذشته این پیام ها فرستاده می‌شد. البته در این پیام در ارتباط با برخی از مسایل صحبت شده است.

وی در ادامه گفت: ایران به عنوان کشوری که متعهد به تعهدات بین‌المللی است همواره اعلام کرده که لنگرگاه ثبات در منطقه و جهان است و بیش از هر کشور دیگری به دنبال تامین امنیت خلیج فارس است.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه امنیت خلیج فارس امنیت جمعی است تصریح کرد: کسی حق ندارد خارج از این منطقه تشخیص دهد که چه کشوری می‌تواند از منابع خلیج فارس استفاده کند و حق استفاده از این منابع را نداشته باشد.

صالحی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره در جهت حفظ امنیت خلیج فارس عمل کرده و همچنان عمل خواهد کرد.

صالحی همچنین با یادآوری اینکه ایران به همان میزان که به تعهدات بین‌المللی پایبند است از حقوق ملت نیز دفاع خواهد کرد، گفت: هیچگاه اجازه نخواهیم داد به حقوق ملت خدشه‌ای وارد شود.

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره ادامه مذاکرات ایران با 1+5 افزود: آقای جلیلی در نامه‌ای به خانم اشتون آمادگی ایران را برای مذاکره با گروه 1+5 اعلام کرده بود. ما همواره آماده مذاکره هستیم اما ‌آنها در بعضی از مواقع شرایطی را مطرح می‌کنند.

وی با اعلام اینکه در آینده نه چندان دور این مذاکرات برگزار خواهد شد، در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص اینکه مذاکرات ایران با 1+5 چه زمانی برگزار می‌شود ، گفت: هنوز زمان مشخصی تعیین نشده است و آقای جلیلی در حال رایزنی برای تعیین زمان مذاکره هستند.

از وزیر امور خارجه سئوال شد چرا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات دانشمندان را در اختیار سرویس‌های بیگانه قرار می دهد که وی در پاسخ گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طبق اساسنامه خود حق ندارد اطلاعات مربوط به کشورهای عضو را در اختیار دیگران قرار دهد اما متاسفانه آژانس نسبت به این امر درست عمل نکرده است.

صالحی گفت: آقای آمانو عذرخواهی کردند اما این عذرخواهی فایده‌ای ندارد باید اقدام جدی در آژانس صورت گیرد.

وی اطلاعات کشورهای عضو در آژانس را اطلاعات ملی دانست و گفت: فقط آژانس می تواند این اطلاعات را در اختیار داشته باشد و نباید آن را در اختیار دیگران قرار دهد.