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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۰:۱۱

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: صحبت سنجیده عامل دلنشینی کلام بوده، جذب مخاطب و افزایش محبوبیت را موجب می‌شود، اما سخنانی که ناپخته و بی‌توجه به جوانب مختلف بیان می‌شوند عامل دلزدگی مخاطب و نزول شأن گوینده خواهند بود.

آیه روز:

وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ .

و برخى از مردم کسانى‏اند که سخن بیهوده را خریدارند تا [مردم را] بى[هیچ] دانشى از راه خدا گمراه کنند و [راه خدا] را به ریشخند گیرند براى آنان عذابى خوارکننده خواهد بود .

سوره لقمان، آیه 6

حدیث امروز:

امام موسی کاظم(ع)

قِلَّهُ المَنطِقِ حُکم عَظیمٌ ، فَعَلَیکُم بِالصَّمتِ فَانَّهُ دَعَهٌ حَسَنَهٌ وَ قِلَّهُ وِزرٍ وَ خِفَّهٌ مِنَ الذُّنوبِ.

کم گویی ، حکمت بزرگی است ، بر شما باد به خموشی که آسایش نیکو و سبکباری و سبب تخفیف گناه است .

بحاالانوار، ج 78، ص 321
 

کد مطلب 1511555

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