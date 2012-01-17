مقامات امنیتی راهکار مناسبی را برای پاسخگویی به تروریست ها ارائه خواهند داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور امروز در حاشیه گرامیداشت شهیدان احمدی روشن و قشقایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او پرسید اقدامات گروه های تروریستی در به شهادت رسیدن چهره های علمی را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: قدرت های ظالم در دنیا پس از آنکه نتوانستند در جنگ تحمیلی و تحریم های پی در پی ایران را شکست دهند به متوقف شدن فعالیت های علمی روی آوردند به همین جهت چهره های علمی را ترور کردند.

رحیمی با بیان اینکه آنها از کارهای خود پشیمان خواهند شد افزود: مقامات امنیتی ایران راهکارهای مناسبی را برای پاسخگویی به عملکرد آنها خواهند داد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا انتخابات پیش رو را رقابتی می دانید یا نه، گفت: انتخابات از اساسی ترین ارکان دموکراسی در کشور است و ما دارای قانون انتخابات هستیم و در این قانون شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده آمده است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: پس از ثبت نام داوطلبین انتخابات هیئت های اجرایی و نظارت صلاحیت ها را بررسی می کنند و در نهایت شورای نگهبان نظر قطعی را خواهد داد.

رحیمی گفت: در هر حال هر کشوری مقررات خاص خود را دارد ضمن آنکه شاید بعضی از داوطلبین رد صلاحیت شوند اما اگر اشتباهی رخ داده باشد در مراحل بالا رسیدگی می شود.