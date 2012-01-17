به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش بین‌المللی «گسترش زبان و ادبیات فارسی، چشم انداز، راهکارها و موانع» صبح روز سه‌شنبه 27 دی در دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی آغاز به کار کرد.

محمدباقر خرمشاد، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این همایش بین‌المللی با اشاره به فعالیت سازمان متبوع وی در تمامی زمینه‌های انتقال فرهنگ و تمدن اسلامی از جمله گسترش زبان فارسی در کشورهای جهان، بیان کرد: آموزش زبان فارسی در مراکز دانشگاهی جهان یکی از اقدامات انجام شده از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است که در کنار واحدهای درسی اختیاری زبان فارسی در دانشگاه‌ها در دست اجراست و هم اکنون نیز نزدیک به 60 دانشگاه در خارج از ایران به تدریس درس زبان فارسی و نزدیک به 200 دانشگاه نیز به ارائه واحد درسی زبان فارسی می‌پردازند، در کنار آن نیز در حال حاضر بیش از 3000 داوطلب آزاد در غالب کلاس‌های آموزشی در سراسر جهان از سوی ما به آموزش زبان فارسی مشغولند.

وی ادامه داد: حوزه دیگر فعالیت ما در زمینه گسترش زبان فارسی ایجاد دبیرستان‌هایی با این منظور در برخی از کشورهاست که این تجربه در کشورهایی همچون ارمنستان، آذربایجان، لبنان و گرجستان در قالب تدریس زبان فارسی به عنوان دومین زبان به دانش آموزان ارائه می‌شود.

خرمشاد همچنین به تقاضای قابل توجه از کشورهای مختلف جهان به منظور اعزام استادهای زبان فارسی برای تدریس در دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: حجم این تقاضاها به حدی زیاد بود که در مقاطعی مجبور شدیم از اساتید بازنشسته استفاده کرده و در مأموریت‌های چند ماهه آنها را به کشورهای متقاضی اعزام کنیم.

وی همچنین با اشاره به موضوع آموزش زبان فارسی به ایرانیان خارج از کشور گفت: انتقال زبان فارسی به نسل سوم ایرانیان خارج از کشور که با عنوان مهاجر در سرزمین غیر مادری خود زندگی می‌کنند یک نیاز حساس و فوق‌العاده است که در این زمینه نیز با توجه به هویت‌یابی و ارتباط گیری این افراد با سرزمین مادری خود و نیز میزان آشنایی با آن فرایند، آموزش از سوی سازمان برنامه‌ریزی می‌شود.

خرمشاد همچنین به برگزاری مستمر دوره‌های دانش‌افزایی با همکاری شورای گسترش زبان فارسی اشاره کرد و گفت: برگزاری المپیاد زبان فارسی در کشورهای مختلف یکی دیگر از برنامه‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حوزه گسترش زبان فارسی است که برگزیدگان آن به صورت سالانه به ایران سفر می‌کنند و از نزدیک با فرهنگ ایرانی آشنا می‌شوند که در این زمینه روسیه، ترکیه، پاکستان، لبنان و سوریه از جمله کشورهایی به شمار می‌روند که این المپیاد هر ساله به صورت مستمر در آنها برگزار شده است.

وی در ادامه به موضوع تدوین کتاب‌های درسی آموزش زبان فارسی برای مدارس ایرانی خارج از کشور اشاره و عنوان کرد: در این زمینه مستنداتی داریم که نشان می‌دهد این حوزه با ضعف‌های جدی مواجه است.

خرمشاد در ادامه با اشاره به برپایی کرسی‌های آموزش زبان فارسی در دانشگاه‌های خارج از کشور، گفت: ما از طریق ارائه بودجه و نیز تأسیس این کرسی و تجهیز آنها در امر تدریس زبان فارسی در خارج از کشور فعالیت می‌کنیم و اعلام کرده‌ایم که فعالیتمان سقفی ندارد و امیدواریم که تا سال آینده میزان آن یک و نیم برابر نیز شود.

وی در ادامه با اشاره به سرمایه‌گذاری این سازمان در آموزش زبان فارسی از طریق فضای مجازی تصریح کرد: قلم الکترونیکی متن‌خوان فارسی از سوی این سازمان در دست آموزش است و همچنین زیربناهای لازم به منظور برگزاری آزمون جامع زبان فارسی که همانند آزمون تافل انگلیسی برگزار می‌شود تدارک دیده شده است که به زودی به صورت سالانه برگزار و مدرک معتبر در این زمینه ارائه خواهد شد.

در ادامه این نشست ارسلان قربانی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و مدیر کل دفتر همکاری‌های بین المللی وزارت علوم در سخنانی برگزاری این همایش را فرصت مغتنمی برای استفاده از دستاوردهای زبان و ادب فارسی به منظور ترویج آن در جهان معرفی کرد و گفت: زبان فارسی یگانه عاملی است که پیونددهنده تمام جهان با فرهنگ ایران به شمار می‌رود و این همایش و نقش آن در گسترش آن می‌تواند ترسیم کننده آینده‌ای بر مبنای برادری میان ایران و جهان به شمار بیاید.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت بخش همکاری‌های بین المللی وزارت علوم در این زمینه گفت: وزارت علوم در چهارچوب اعزام اساتید زبان فارسی به کشورهای غیر ایرانی در این حوزه به فعالیت مشغول است که البته این فعالیت بدون چالش هم نیست که امیدواریم بتوان آن را در بستر یک گفتمان حقیقی حل کرد.

وی ادامه داد: ما در تلاش هستیم که زمینه اعزام اساتید را به خارج از کشور توسعه دهیم اما در حال حاضر توانسته ایم تنها یکصد و هشتاد استاد را به 60 کشور جهان اعزام کنیم، البته آمار ما در ابتدای دولت نهم بسیار کمتر از این بود که با توجه به عنایت دولت این موضوع با رشد بیشتری همراه بوده است و اخیرا نیز با تأسیس بنیاد سعدی امیدواریم در این بحث و نیز موضوع بورسیه کردن دانشجویان خارج از ایران برای آموزش زبان فارسی نقش گسترده‌تری را نیز ایفا کنیم.

قربانی ادامه داد: حضور در ایران و آشنایی با فرهنگ ایران در غالب یک نظام آموزشی برنامه کلیدی وزارت علوم است و ما نیز در این راستا سعی می‌کنیم در غالب گسترش زبان فارسی به ارائه یک تصویر صحیح و نه کاریکاتوری از ایران و اسلام بپردازیم.

وی در ادامه با اشاره به برنامه وزارت علوم در راستای ارتقای زبان فارسی گفت: تلاش ما بر این است که زبان فارسی را به یکی از زبان‌های علمی جهان تبدیل کنیم که در این راستا و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری تاکنون تلاشهای فراوانی در ارائه مقالات علمی به زبان فارسی در مجلات معتبر غیر ایرانی به عمل آمده است.

قربانی در پایان تصریح کرد: دیپلماسی علمی الگوی عمل وزارت علوم در حوزه گسترش زبان فارسی که امید است با فعالیت هر چه سریعتر بنیاد سعدی در این زمینه شاهد تقویت فعالیت مرتبط باشیم.

نخستین همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی بعد از ظهر امروز در دو نوبت و روز چهارشنبه 28 دی‌ماه نیز در دو نوبت به ارائه مقالات تخصصی نیز از سوی اساتید شرکت‌کننده در همایش خواهد پرداخت و مراسم اختتامیه آن نیز عصر روز چهارشنبه در تالار شهید عضدی دانشکده زبان‌های خارجه دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.