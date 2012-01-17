تامین گوشت هیئت های مذهبی بدون محدودیت انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر معماریان طهرانی صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی ارائه خدمات در ایام دهه آخر صفر با حضور اعضای اتحادیه های صنفی مشهد بیان کرد: با توجه به نزدیک شدن ایام شهادت آقا علی بن موسی الرضا، بازار در وضعیت مناسبی قرار دارد و آماده استقبال از عزاداران هستیم.

وی افزود: مجمع امور صنفی و اتحادیه های تحت پوشش آمادگی مطلوبی برای خدمت رسانی به زائران و عزاداران دارند و توانسته ایم امکانات لازم را برای هیئت های مذهبی آماده کنیم.

رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد تصریح کرد: در آذرماه سال جاری حدود 400 واحد صنفی توزیعی توسط واحد اجرائیات پلمپ شد و حدود هزار مورد اخطار، به واحدهای متخلف داده شده است.

معماریان گفت: امیدواریم با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی، شاهد هیچ گونه افزایش قیمتی برای ایام عزاداری نباشیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز مشهد گفت: اتحادیه و واحدهای تحت پوشش با تمام توان در تلاشند تا بتوانند قیمت ها را کنترل کنند.

احمد احدی بیان کرد: وضعیت بازار بسیار مطلوب است و واحدهای صنفی هیچگونه کمبودی در توزیع گوشت ندارند.

وی در خصوص میزان توزیع گوشت در واحدهای منتخب خود اظهار داشت: آمار دقیقی از میزان گوشت توزیعی وجود ندارد، اما این واحدها به طور دائم اقدام به توزیع گوشت می کنند و بازار کمبودی برای ایام عزاداری آقا علی بن موسی الرضا ندارد.

احدی ادامه داد: این اتحادیه در زمینه تامین گوشت مورد نیاز هیئت های مذهبی هیچگونه محدودیت توزیعی ندارد.