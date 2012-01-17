به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته گروه اجرایی نمایش، ممکن است نمایش "مخزن" بعد از سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نیز در این تالار اجرایش را ادامه بدهد که این موضوع هنوز قطعی نشده است. همچنین هفته آینده به دلیل همزمان شدن با ایام سوگواری پایان ماه صفر، تالار مولوی نیز همچون دیگر تالارهای نمایشی از یکم تا چهارم بهمن‌ماه تعطیل است و نمایش"مخزن" با سپری شدن این تعطیلات از روز چهارشنبه 5 بهمن‌ماه اجرایش را از سر می‌گیرد.



در این نمایش بازیگرانی همچون محمدصادق ملکی، مجید آقاکریمی و امیر قنبری با همراهی ریحانه خاتمی به ایفای نقش می‌پردازند.

