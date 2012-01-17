جلال کوزه گری، رئیس فدراسیون هندبال کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه فدراسیون برای موفقیت تیم ملی هندبال کشورمان در مسابقات جام ملت‌های آسیا اظهار داشت: مسابقاتی که در جام ملت‌های آسیا پیش رو داریم به هیچ عنوان آسان نیست و بسیار مشکل است.

وی با تاکید براینکه بازیکنان تیم هندبال باید تلاش کنند تا در این دوره از مسابقات به نتیجه مطلوب برسند، ابراز امیدواری کرد با جوانگرایی که در تیم ملی هندبال صورت گرفته بتوانیم در این مسابقات حرفی برای گفتن داشته باشیم.

کوزه گری همچنین در خصوص بازیکنانی که در ترکیب این تیم در مسابقات جام ملت‌های آسیا قرار نخواهند گرفت، گفت: به سجاد استکی به دلیل کمردردی که دارد استراحت دادیم اما الله کرم استکی نامه‌ای به فدراسیون ارسال کرده مبنی براینکه به دلیل پاره‌ای از مشکلات نمی‌تواند در مسابقات جام ملت‌های آسیا حضور داشته باشد.

وی افزود: مهدی بیجاری هم بنا به دلایلی اصلا به تیم ملی دعوت نشد و مصطفی ساداتی نیز به دلیل مشکلات شخصی از حضور در تیم ملی هندبال خودداری کرده است.

رئیس فدراسیون هندبال تصریح کرد: هیچ بازیکنی حتی اگر باتجربه‌ترین و کلیدی‌ترین بازیکن تیم ملی باشد نمی‌تواند برای فدراسیون خط مشی تعیین کند بلکه باید در چارچوبی که فدراسیون تعیین می‌کند به فعالیت بپردازد.

وی در خصوص نتایج ضعیف تیم ملی هندبال در اردوی تدارکاتی کرواسی گفت: بالاخره نام تدارکاتی بر این اردو نهاده شده است و گرفتن نتایج ضعیف در بازی‌های دوستانه هیچ اشکالی ندارد بلکه مهم این است که بازیکنان ما در این دوره از بازی‌ها روندروبه رشدی داشتند و تجارب ارزشمندی کسب کردند.

کوزه گری دربیان چرایی اعلام نتیجه دروغ بازی تدارکاتی تیم ملی هندبال کشورمان در مقابل تیم ملی هندبال کرواسی که در این بازی تیم ملی کرواسی 41 بر 19 تیم ملی کشورمان را شکست داد درحالیکه مسئولان ذیربط اعلام کردند تیم ملی کرواسی 41 بر 29 تیم ملی کشورمان را برده است، نیز گفت: هرکس نتایج را اعلام کرده مرتکب اشتباه شده است.

وی در خاتمه تصریح کرد: دلیلی ندارد که بخواهیم پنهان کاری کنیم و اساسا بازی تدارکاتی را برای ارتقای سطح کیفی بازیکنان تیم ملی برگزار می کنند.