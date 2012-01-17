به گزارش خبرنگار مهر، کوروش پرند امروز سه شنبه در گردهمایی کشوری مدیران سازمان فنی و حرفه ای ضمن تشریح راهبردها و سیاست های این سازمان، از برگزاری مسابقات ملی مهارت طی 29 بهمن تا سوم اسفندماه سال جاری در استان های تهران، کرج و مرکز پژوهش های فنی و حرفه ای کشور خبر داد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماع یکی از راهبردهای این سازمان را حضور موثر در عرصه های بین المللی اعلام کرد و افزود: هم اکنون سازمان فنی و حرفه ای درصدد بین المللی کردن مدارک مهارت است و در این بخش تعدادی از رشته ها نیز با مدارک بین المللی مطابقت داده شد.

پرند با بیان اینکه در سال های گذشته توجه چندانی به حضور در عرصه های بین المللی نشده است، تصریح کرد: در طول یک سال گذشته تمهیدات لازم برای آموزش های مجازی انجام شد.

وی با اعلام اینکه سازمان فنی و حرفه ای می تواند متولی آموزش های مجازی در بین کشورهای اسلامی باشد، گفت: تا پایان سال جاری 10 محتوای الکترونیکی منطبق با استانداردهای داخلی ایجاد خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: در حال حاضر ایران یکی از متولیان تربیت مربی در کشورهای اسلامی است و تلاش می کنیم تا مربیان را به این کشورها اعزام کنیم.

پرند تاکید کرد: یکی دیگر از راهبردهای سازمان طراحی و استقرار نظام جامع مهارت و فناوری است و این موضوع به تصویب هیئت وزیران رسیده و به تمام دستگاه ها نیز ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه امسال 960هزار نفر در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرده اند، تصریح کرد: بانک اطلاعاتی بیش از 1 میلیون نفر از مهارت آموزان به بانک اطلاعاتی بازار کار کشور متصل خواهد شد.